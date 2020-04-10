ПАО «Ростелеком» продает нежилые помещения в Липецке и области
1) Продается гараж, площадь: 62,9 кв.м.
Адрес: Липецкая область, г. Елец, ул. Горького д. 18.
Телефон: 8(920)541-01-26 Сергей.
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2) Продается комплект помещений,
общая площадь: 1 204,10 кв.м.
Адрес: Липецкая область, Липецк, Коммунальная площадь, д. 41.
Телефон: 8(920)541-01-26 Сергей.
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3) Продается нежилое недвижимое имущество,
площадь: 138,70 кв.м. Адрес: Липецкая область,
Хлевенский район, село Конь-Колодезь.
Телефон: 8(920)541-01-26 Сергей.
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4) Продается комплект помещений, площадь: 200,1 кв.м.
Адрес: Липецкая область, Данковский район, село Воскресенское,
Советская улица, д. 94. Телефон: 8(920)541-01-26 Сергей.
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