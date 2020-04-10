2020-04-09T12:46:43+03:00
Общество

ПАО «Ростелеком» продает нежилые помещения в Липецке и области

Продаются комплект помещений, нежилое недвижимое имущество и гараж по адресам:
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1) Продается гараж, площадь: 62,9 кв.м.

Адрес: Липецкая область, г. Елец, ул. Горького д. 18.

Телефон: 8(920)541-01-26 Сергей.

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2) Продается комплект помещений,

общая площадь: 1 204,10 кв.м.

Адрес: Липецкая область, Липецк, Коммунальная площадь, д. 41.

Телефон: 8(920)541-01-26 Сергей.

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3) Продается нежилое недвижимое имущество,

площадь: 138,70 кв.м. Адрес: Липецкая область,

Хлевенский район, село Конь-Колодезь.

Телефон: 8(920)541-01-26 Сергей.

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4) Продается комплект помещений, площадь: 200,1 кв.м.

Адрес: Липецкая область, Данковский район, село Воскресенское,

Советская улица, д. 94. Телефон: 8(920)541-01-26 Сергей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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