ПАО «Ростелеком» продает нежилые помещения в Липецке и области

«Готов уйти в отставку»: мэр Южно-Курильска извинился за эротические игры со своей помощницей на онлайн-совещании у губернатора

Вячеслав Власенко передал депутатам, что готов сложить все полномочия, если после скандального видео ему больше не доверяют [видео]