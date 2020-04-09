Ограничения по коронавирусу в Липецке: стационары в больницах снова открывают – у всех входящих будут мерить температуру

В Липецке частично отменили ужесточенные ранее ограничения из-за угрозы коронавируса. С понедельника, 13 апреля, снова открываются больницы. Напомним, амбулаторное лечение и плановую помощь в стационарах отменили 1 апреля. В течение двух недель оказывалась только экстренная и неотложная помощь. Скорая работала в прежнем режиме.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, возобновляется медицинская помощь в полном и дневном стационаре. При этом в больницах будут действовать дополнительные меры безопасности против распространения коронавируса.

Сотрудникам во всех больницах и поликлиниках будут дважды замерять температуру бесконтактно, с симптомами ОРВИ и температурой выше 37° – отстранять от работы. Также температуру будут мерить всем пациентам тем, кто их посещает во всех медорганизациях, на входе. Помещения должны проветривать и дезинфицировать чаще, все сотрудники должны быть в защитных средствах. В каждой больнице должны обустроить закрытые боксы. Между пациентами соблюдать социальную дистанцию, обо всех, кто прибыл из неблагополучных по коронавирусу регионов, сообщать руководству.

Санатории для детей и детей-сирот пока открывать не будут. Но снова начнут проводить медосмотры для медицинских книжек, для сотрудников организации, кому разрешили работать в режиме самоизоляции.

Отметим, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу, в Липецкой области ввели обязательный двухнедельный карантин не только для прибывших из-за границы, но и для тех, кто приезжает из неблагополучных по заражению регионов.

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Как пояснили "КП-Липецк" в пресс-службе областной администрации, в районе появятся усиленные посты - въезжающих и выезжающих будут проверять. А именно - кто едет, куда и зачем. А также измерять температуру (подробности)