HR-фактор в борьбе с коронавирусом: в ПАО «Орелстрой» всегда найдется место профессионалам

Несмотря на то, что история человечества циклична и помнит не одну пандемию, ни одна сфера жизни не осталась не затронутой шагающим по планете вирусом. Недоступность привычных благ, строгие ограничительные меры, спад мировой экономики и как следствие - под вопросом дальнейшая рентабельность тысяч организаций, осуществляющих свою деятельность в разных отраслях.

Сейчас практически у каждого резонно возникают опасения: не грозит ли мне сокращение? Не урежут ли заработную плату? Какую поддержку я могу ожидать в сложный период?

Как один из крупнейших холдингов поддерживает своих сотрудников в непростой период, рассказала Марина Пугачева, заместитель руководителя департамента управления персоналом ПАО «Орелстрой».

Марина Пугачева, заместитель руководителя департамента управления персоналом ПАО «Орелстрой»

- Почувствовала ли компания на себе влияние принятых в связи с распространением коронавируса ограничительных мер? Какие изменения произошли в рабочем процессе?

- Безусловно, почувствовала, но благодаря оперативной и слаженной командной работе это влияние удалось свести к минимуму. Весь функционал, который необходимо продолжать выполнять, был переведен на удаленную работу. Такие подразделения, как производство и стройка, полностью остановили свою деятельность на период, официально объявленный нерабочим. Все дальнейшие меры будут предприниматься в соответствии с Постановлением Правительства и Трудовым кодексом. Согласно региональному указу, с 6 апреля компания возобновила строительный и производственный процессы с соблюдением мер безопасности. Всю работу, которую можно выполнять удаленно, наши сотрудники выполняют из дома.

- Многие люди сейчас не чувствуют твердой почвы под ногами. Все боятся сокращений, боятся остаться без работы. Грозит ли это «орелстроевцам»? Выбил ли из рабочей колеи коронавирус сотрудников?

- Сейчас, действительно, очень непростой период для работодателей, требующий выдержки, осознанности и принятия волевых решений. Сотрудникам нашей компании не стоит опасаться сокращений - это не наши методы выхода из кризиса.

- А как поддерживает в непростой период своих сотрудников один из крупнейших работодателей Орловской области?

- В первую очередь за всеми сотрудниками на период ограничительных мероприятий сохранены рабочие места и полный размер заработной платы. Меры по усилению профилактики распространения коронавируса были приняты нами и до объявления нерабочей недели. Влажная уборка кабинетов и коридоров несколько раз в день, систематические проветривания, антисептики для обработки рук, обязательный ежедневный мониторинг температуры сотрудников, отмена командировок и обучения с выездом в другие города. Кроме того, руководством компании было принято решение воспользоваться программой страхования от коронавирусной инфекции. Программой «АнтиВирус» смогут воспользоваться для дополнительной защиты сотрудники, которые по роду деятельности контактируют с большим количеством людей.

- Какие еще льготы есть у сотрудников Орелстроя?

- Если говорить о мерах поддержки сотрудников компании в целом, то компания предоставляет корпоративную мобильную связь, полис ДМС (после прохождения испытательного срока), компенсирует аренду жилья для иногородних специалистов, и, конечно же, обучение и развитие за счет компании. Сотрудники, желающие приобрести жилье, также могут воспользоваться корпоративной скидкой. Кроме того, наши партнеры часто предоставляют нам возможность получения дополнительных скидок на концерты, посещение спортзалов, на изучение английского языка и прочие услуги.

- Серьезный пакет! А как в компании выстроена система подбора персонала?

- Мы стараемся, чтобы подбор персонала был максимально прозрачным. Поэтому все наши вакансии сразу размещаются на сайтах поиска работы: hh.ru, sjob.ru, Моя реклама и Авито. На сегодняшний день очень востребованы узкие специалисты в сфере производства (такие как технологи, конструкторы, лаборанты), специалисты в сфере экономики и финансов и конечно же, представители рабочих профессий.

- Какие требования предъявляет компания к своим сотрудникам? Имею в виду профессиональные и личностные качества, опыт работы.

- На этот вопрос нельзя ответить однозначно, так как каждая отдельная вакансия предполагает свой перечень требований к профессиональным и личным качествам кандидата. Относительно опыта, у нас есть как должности, требующие внушительного опыта и высокого уровня профессионализма, так и для начинающих специалистов, только получивших образование, которые могут начать свою карьеру под наставничеством наших опытных специалистов.

- Какие требования корпоративной культуры нельзя нарушать?

- Принципиально важными для нас являются честность сотрудников, открытость к диалогу, уважение к коллегам и клиентам. Это та база, на которой строится вся корпоративная культура.

- Как встречают новичков и как проходит период адаптации? Берут ли более опытные сотрудники «под крыло» новых сотрудников?

- Период адаптации к новой работе является одним из ключевых моментов профессиональной деятельности. От того, насколько комфортно и безболезненно он пройдет, во многом зависит как решение сотрудника остаться в компании, так и эффективность его работы и взаимоотношения в коллективе. Поэтому данному процессу у нас уделяется особое внимание: в первый рабочий день для новичков проводится презентация с полезной информацией о компании, руководителем заполняется «Лист адаптации» с прописанными целями и задачами на первые 3 месяца, чтобы сотрудник четко понимал, чего от него ждут. Более опытный коллега становится наставником, а специалист по адаптации проводит регулярные встречи для получения обратной связи и координации процесса.

- Можно ли сделать стремительную карьеру в Орелстрое и что для этого нужно?

- Очень актуальный вопрос! Для современного проактивного поколения привлекательна возможность именно яркого, стремительного карьерного роста. В нашей компании много таких примеров как в офисе, так и на строительных площадках. Для этого необходимы стремление к развитию, трудолюбие и вовлеченность в рабочий процесс, а главное, высокая степень личной ответственности.

- А как насчет личностных отношений в коллективе? Бывают ли конфликты или коллектив сплоченный?

- В большом коллективе неизбежны столкновения мнений, споры и порой даже конфликты. Неравнодушное отношение к решению задач и эмоциональный обмен профессиональными мнениями, основанными на опыте, в определенных ситуациях позволяет получить максимальный результат. При этом главное, к чему мы всегда призываем наших сотрудников, - это конструктивное решение любого конфликта и уважение к мнению коллег.

- Хотя сейчас непростое время, оно закончится, и ЗАГСы вновь начнут заключать браки. В этой связи вопрос: запрещены ли романы на работе? Бывали ли случаи, что люди знакомились именно на работе, а после создавали семьи?

- Согласно нашей корпоративной политике, родственные связи в рабочем коллективе крайне нежелательны. Но мы реалистично смотрим на вещи, и в масштабах нашего небольшого города полностью исключить данный фактор невозможно. Заключение брака между сотрудниками компании, конечно же, не является основанием для увольнения сотрудников. Но они должны быть готовы к соблюдению жестких корпоративных правил, требований ТК и Закона «О борьбе с коррупцией», а именно: родственники не могут находиться в прямом подчинении или подконтрольности друг у друга и работать в смежных подразделениях, интересы которых пересекаются. Если одно из этих условий нарушается, то один из родственников подлежит переводу в другое подразделение или дочернюю организацию.

Это не проблема. Орелстрой - крупнейший региональный холдинг, у нас всегда найдется место профессионалам, готовым работать в большом дружном коллективе!

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