В эту пятницу, 20 апреля, в Липецке наградили сотрудников "Областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф". Благодарность за свою работу в борьбе с коронавирусом получили фельдшер Центральной подстанции Гайк Арутюнян, фельдшер бригады Центра медицины катастроф Виктор Лущик и врач анестезиолог-реаниматолог выездной бригады Центра медицины катастроф Алексей Мухачев. На мероприятии присутствовали замглавы областной администрации Александр Ильин, начальник регионального управления здравоохранения Юрий Шуршуков и руководитель станции Александр Игнатовский.

В Липецке наградили медиков скорой, которые работают с зараженными коронавирусом.

- От лица губернатора области Игоря Артамонова и от себя хочу сердечно поблагодарить вас за работу, - обратился к сотрудникам скорой помощи Александр Ильин. - Прошу вас оставаться теми, кто вы есть. От вашего поведения, правильной позиции, сдержанности зависит и то, что будет происходить дальше. Все начинается со скорой помощи.

В Липецке наградили медиков скорой помощиФото: Юлия КЛЮЕВА

Замглавы отметил, что из резервного фонда региона на медицину, в том числе и на скорую помощь, выделяют около 280 млн рублей. Эта сумма пойдет, в том числе, на покупку новых реанимобилей для станции.

В Липецке наградили медиков скорой помощиФото: Юлия КЛЮЕВА

Бригада Центра медицинских катастроф, в которой работает Виктор Лущик, занимается перевозкой, госпитализацией больных коронавирусом со всего региона. Липчанин признался, работы по сравнению с предыдущим месяцем стало больше. Но медики были к этому готовы.

В Липецке наградили медиков скорой помощиФото: Юлия КЛЮЕВА

- Пациенты не всегда положительно настроены на госпитализацию, - рассказал "КП-Липецк" Виктор. - По тому, что я вижу, в 50% случаев люди не согласны ехать в больницу, даже если у них подтвердился диагноз. Говорят, что хотят продолжить лечение дома.

По словам Виктора, со средствами защиты сотрудников скорой помощи все строго. К липчанам они приезжают в спецкостюмах. Затем, в инфекционной больнице медики переодеваются, их одежду обрабатывают.