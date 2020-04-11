Коронавирус в Липецке, последние новости на 11 апреля 2020: 500 организациям разрешили работать во время режима самоизоляции

Коронавирус в Липецке, последние новости на 11 апреля 2020 - в минувшую пятницу, 10 апреля, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по экономике. В нем приняли участие более 200 руководителей предприятий, организаций и АПК.

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, в начале следующей недели власти планируют рассмотреть вопрос о старте работ предприятий до 30 апреля. Кстати, разрешение уже получили более 500 организаций. Это промышленные, перерабатывающие и строительные компании. Организации торговли, непродовольственных товаров и услуг останутся под запретом. Ситуацию в этих сферах рассмотрят на следующей неделе. Все будет зависеть от заболеваемости коронавирусом в регионе.

Кстати, руководители предприятий должны предоставить своим сотрудникам антисептики для рук, измерять температуру при входе и каждые 6 часов, делать влажную уборку помещений и дезинфицировать их каждые 2 часа. С такой же периодичностью сотрудники должны менять маски. Также между ними должна быть дистанция. Кстати, сотрудников старше 65 лет или с заболеваниями нужно перевести на дистанционную работу или отправить в отпуск.

Для контроля за соблюдением этих норм будут проводиться проверки. Штраф при любых нарушениях - 50 тыс. рублей. Если же из-за нарушения на предприятии произойдет вспышка заболевания - до 1 млн рублей.