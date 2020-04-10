2020-04-11T11:16:37+03:00
Экономика

Игорь Маковский: опыт волонтерских организаций «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» будет востребован и полезен

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Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский в ходе рабочего визита в Костромскую область провел встречу с участниками волонтерской организации «Лига добра» костромского филиала компании. Ее главной темой стало обсуждение участия энергетиков-волонтеров во всероссийском движении #МыВместе, направленной на оказание помощи пожилым и маломобильным гражданам в ситуации распространения нового коронавируса.

Как отметил, открывая встречу, Игорь Маковский, в условиях введенных из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки ограничений, энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» остаются на боевом посту. В компаниях усилили социальную составляющую работы. С самого начала действия ограничительного режима здесь оказывают комплексную помощь сотрудникам 65 лет и старше. Для них обеспечен режим максимальной самоизоляции: организован ежедневный мониторинг за состоянием здоровья, оказывается поддержка в плане доставки медикаментов и продуктов питания.

В этой работе активно участвуют волонтерские организации филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», костяк которых составляют представители Советов по делам молодежи. Также в центре их внимания ветераны компании, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда, проживающие в регионах ее операционной ответственности.

При этом, учитывая сложность нынешней ситуации, в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» не ограничивают сферу свой социальной ответственности корпоративными рамками. Принято решение поддержать общероссийскую акцию #МыВместе. Для этого во всех филиалах компаний созданы Волонтерские штабы. Их главной задачей является оказание помощи пожилым людям в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Игорь Маковский призвал волонтерский актив энергетиков влиться в число участников акции. «#МыВместе - волонтерское движение, которое уже объединяет тысячи молодых людей, оказывающих помощь врачам, социальным работникам, пожилым людям. Мы призываем наших молодых профессионалов влиться в его ряды и включиться в решение самых актуальных на сегодня задач. Помочь тем, кто сегодня нуждается в поддержке», - сказал глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Участники встречи поддержали призыв руководства компании и предложили ряд инициатив для реализации в рамках акции #МыВместе. Завершая мероприятие, Игорь Маковский отметил, что опыт «Лиги добра» и волонтерских организаций других филиалов компании будет востребован и полезен.

«Энергетики – это сильный и сплоченный отряд профессионалов. Ответственных и дисциплинированных. Умеющих работать в самых сложных условиях и сохранять при этом выдержку и хладнокровие. Эти качества позволяют решать любые задачи, всегда находится на передовой», - подчеркнул глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

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Фото предоставлено Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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