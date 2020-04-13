2020-04-13T11:13:12+03:00
Общество

НЛМК помогает бороться с распространением эпидемии в Липецкой области

Около 100 тысяч масок и респираторов для медучреждений и жителей области передал НЛМК
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Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, и социальный партнер предприятия - благотворительный фонд «Милосердие» безвозмездно передали около 100 тысяч масок и респираторов для медицинских учреждений региона и жителей области. Это вклад предприятия в профилактику распространения коронавирусной инфекции и охрану здоровья липчан.

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Около 70 тысяч масок переданы для обеспечения безопасности сотрудников органов внутренних дел. 10 тысяч респираторов от НЛМК получили медики Липецкой областной клинической инфекционной больницы, еще 20 тысяч - другие больницы и поликлиники города. 15 тысяч респираторов вскоре направят для медработников и пациентов медико-санитарной части областного управления внутренних дел, а также жителей Липецка.

Всего в течение апреля НЛМК планирует оснастить лечебные учреждения региона 35 аппаратами искусственной вентиляции легких, 3500 противоэпидемическими костюмами, 50 концентраторами кислорода, 20 бронхоскопами, а также медицинскими кроватями и оборудованием для двух ПЦР-лабораторий.

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В марте комбинат также оснастил свои корпоративные профилактории дополнительным оборудованием и подготовил их для возможного использования как изоляторы временного размещения заболевших с легкими симптомами.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

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