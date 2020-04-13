Работа и учёба на дому: как всё успеть?

Об этих и других трудностях мы побеседовали с психологом Липецкого филиала РАНХиГС Натальей Соловьевой .

- Конечно, удаленная работа непривычна для домашних, и так как все находятся дома, домашних дел не избежать. Приготовление обеда, игры и уроки с детьми, общение с родителями и родственниками будут постоянно внедряться в рабочий ритм и нарушать его. Необходимо очень корректно дать понять домашним, что, несмотря на то, что вы дома –это не отпуск и не отдых и рабочие обязанности никто не отменял. Приложите усилия, чтобы сруктурировать свой рабочий день. Договоритесь с коллегами про встречи онлайн в определенные часы, установите сроки выполнения или контроля за теми или другими проектами, время перерыва, отдыха. Оговорите с работодателем свою нагрузку и выходные. Работа на дому не предусматривает ненормированный рабочий день. Нужно просто донести новые «правила игры» до всех заинтересованных лиц и самим усвоить новые требования работодателя. Правда на начальном этапе это очень сложно, ведь сам работник не может точно спрогнозировать время, которое затратит на завершение проекта.

Повезло тем, кто имеет дома организованное рабочее место отдельно от детей и других членов семьи. Но, как правило, в семье один ноутбук на всех и письменный стол, занятый делающими уроки школьниками или «сидящими в дистанционке» студентами. В этом случае, обязательно нужно озаботить работодателя выдачей рабочего ноутбука на дом. Иначе работа просто будет завалена. Выделите дома часть рабочего стола для себя и обозначьте домашним, что принесенная техника не для игры и заходить без разрешения в открытые файлы нельзя. Конечно, некоторые могут работать и вне стола. Скажем, лежа на диване или сидя на кухне. Поверьте, делать этого нельзя. Делить рабочее место с местом для отдыха или с убегающим молоком не получится.

Очень важен режим работы, потому что 8 часовой рабочий день с перерывом для дома невозможен. Хотите вы этого или нет, но придется перестроить его по-другому. На тему того, как чередовать периоды работы и отдыха, написано немало книг. Могу привести свой пример. Для меня важно завершить определенный этап работы, даже если на него уйдет час или два, а уже потом можно немного отдохнуть. Кстати, именно дома как никогда понимаешь, что лучший отдых – это смена работы. В свой законный 20-30-минутный перерыв можно протереть пыль, пропылесосить квартиру или что-то приготовить, а может, насладиться чашечкой кофе или чая.

Очень помогает планирование. Лично я планы пишу всегда – и на работе, и дома. Это очень помогает в самоорганизации и позволяет ничего не забыть и упустить из вида. Ритм, в котором живет большинство из нас, вряд ли можно назвать спокойным и размеренным. Постоянное пребывание в состоянии «не знаю, за что хвататься», которое преследует многих на удаленной работе, вряд ли можно назвать подходящим, когда речь идет о работе. Планировать и думать нужно всегда на бумаге. Если цели нет на бумаге, то она не существует. Работа со списком запланированных дел в первый же день увеличивает производительность на 25%. C вечера готовьте список задач, которые нужно сделать завтра и пытайтесь сразу расставить приоритеты вплоть до похода за продуктами, приготовления еды и игр с детьми. Среди ваших рабочих задач они будут занимать не последнее место. Начните с решения первоочередных задач и делайте все последовательно, то есть что-то одно в определенный период времени. Постарайтесь найти помощников и распределите обязанности между всеми по мере возможности. Если вы возьмете на себя приготовление еды, то помыть посуду или пропылесосить вполне могут другие члены семьи в свои перерывы в работе. Научитесь отказывать и говорить «нет» задачам, не входящим в число запланированных на сегодня, тактично отказывайте так, чтобы человек понял, что вы не можете уделить ему время и выполнить его просьбу не вообще, а только в данный момент. Запланируйте совместную деятельность на выходной, вечернее время и специально отведите время внутри рабочего графика на игру, совместную уборку или готовку. Категорический отказ просто не поймут, а обижать домашних постоянным «я занят» нельзя.

И последнее. Самый простой способ избежать паники при виде все увеличивающегося объема работы — это сделать глубокий вдох и сказать:

- «Я могу только то, что могу», и начать спокойно составлять список. Анализируя стоящие задачи, вы всегда увидите, что на все хватит времени. Внимательно следите за тем, чтобы в жизни сохранялось равновесие. Работая до изнеможения, вы не сможете обмануть организм, он все равно возьмет свое. Ваша жизнь должна быть насыщенной, в ней всегда должно находиться время для семьи и отдыха. На первом месте всегда должны быть вы и главные люди в вашей жизни.

- А какие советы можно дать студентам?

- Всё вышесказанное подходит и для студентов. Тут нужно понять, что сейчас очень важна самодисциплина. Все задания лучше делать строго в те временные рамки, когда требует преподаватель. Если по каким-то причинам вы не можете выполнить задание точно в срок, то предупредите об этом преподавателя и обязательно обозначьте дату, когда вы предоставите ответ. Озвученный срок исполнения заставит вас быть ответственным и сдержать слово. В нашем филиале РАНХиГС дистанционные часы совпадают с привычным расписанием обычных занятий. То есть, у студентов с 8.30 до 14.00 «идут занятия». Думается, что такой график максимально дисциплинирует ребят, ведь для каждого задания отведены жёсткие временные рамки. С повышением уровня самосознательности и самодисциплины, я полагаю, дистанционный график будет становиться более гибким. А на данном этапе важно выработать привычку правильно планировать свою учёбу и корректно распределять время и силы. Кстати, соблюдение привычного режима дня - тоже хорошая привычка, от которой без особой нужды не стоит отказываться. Это может быть ваш спасательный круг в хаосе навалившихся домашних и рабочих проблем.

Дарья Надеждина