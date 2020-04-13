«Продуктовые полки липецких магазинов гарантированно не будут пустовать»

Что ожидать потребителю при нынешней коронавирусной ситуации и почему жителям региона не стоит впрок запасаться продуктами? Что будет с ценой на них? Растет ли доля местных товаров в торговых сетях?

Об этом мы узнали в ходе беседы с начальником управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Юрием Букреевым.

- Юрий Сергеевич, усугубляется ситуация с коронавирусом. Что предпринимается для снижения рисков инфицирования в торговых сетях?

- Проводится необходимая разъяснительная работа с руководителями и представителями торговых сетей, общепита и розничных рынков (направлены, в том числе, аудиоролик и памятки). Ведется ежедневный мониторинг соблюдения мер по предотвращению распространения там коронавирусной инфекции. В этом плане весьма четко налажена работа в сетях «Пятерочка», «Лента» «Магнит», Липка», «Пролетарский», «Европа». Там идет аудиооповещение покупателей, используются антисептики, средства защиты органов дыхания для персонала. У части магазинов – сети «Хомяк», «Красное и белое», «Перекресток», магазины шаговой доступности - есть недоработки, ситуация там постепенно выправляется.

- Нынешняя напряженная обстановка, падение курса рубля тревожит всех. Надо ли готовиться липчанам к повышению цен на социально значимые продукты?

- Конечно, определенные факторы способны оказать влияние на ценовую ситуацию на потребрынке – общая инфляция, ослабление рубля, рост цен на сырье и ГСМ. Но обоснованных причин повышения цен на товары нет, все предприятия, производящие продукцию, в рублевой зоне, доля зависимости от доллара (в основном запчасти к оборудованию) невысока. И так как в торговых предприятиях большей частью представлена продукция региональных производителей, нам удается сохранять стабильную ценовую ситуацию.

Еще один момент – некоторые сети законтрактованы на иногородних поставщиков. Если кто-то из иногородних выдает информацию о повышении цены, мы напрямую, от местного производителя нашего региона – будь то перерабатывающее предприятие, маслозавод или ферма, мясокомбинат и так далее, – доставляем продукцию в сеть. Тем самым иногородних поставщиков учим не наживаться на ситуации, а заодно и пониманию того, что у сети есть право выбора. Это и есть здоровая конкуренция.

По данным Росстата уровень средних розничных цен на все 24 наименования продуктов питания в Липецкой области остается ниже, чем по РФ и ЦФО. По стоимости минимального набора продуктов питания регион входит в пятерку лидеров по стране – в феврале Липецкая область занимала 1-е место в ЦФО и 4-е в РФ.

- А как с насыщенностью товарами, дефицита продуктов не будет?

- Переживаний здесь быть не должно. Практически по каждой группе продовольственных товаров у нас есть свой производитель, который каждый день выпускает продукцию на рынок. Ситуацию мы мониторим ежедневно. У нас есть уверенность и гарантия, что полки липецких магазинов не будут пустыми.

- Потребитель еще хочет быть уверенным, что эта продукция качественная, экологичная…

- Так называемая экологичная, фермерская продукция – это формулировки маркетологов, ведь люди доверяют таким названиям. Но надо, прежде всего, смотреть состав, ингредиенты продукта. Сегодня законодательством установлены 2 норматива – ГОСТ и ТУ (технические условия). Кстати, продукция, изготовленная по ТУ, может быть даже лучше ГОСТовской. Если продукция произведена в соответствии с ГОСТ и ТУ, она считается качественной и безопасной. Чем меньше в ней красителей, консервантов, тем она более натуральная. А когда не соблюдаются технологии по заявленным документам, то на выходе получается фальсификат. И для нас важно, чтобы потребитель получал качественную продукцию - сделанную либо по ГОСТ или по ТУ.

- Как ведется контроль качества?

- Мы плотно контактируем с несколькими службами – Роспотребнадзором, Россельхознадзором, Росстандартом, управлением ветеринарии. Задача – убрать с полок магазинов фальсификат. Есть программа по защите прав потребителя. Постоянно ведется отбор проб, при выявлении несоответствия продукция снимается с реализации. Помимо наших лабораторных исследований и торговые сети ведут свой производственный контроль, ведь главное для них – репутация.

В свою очередь надо активней самим покупателям интересоваться документом на товар, сертификатом качества. При его отсутствии, конечно, надо отказаться от покупки, и «сарафанное радио» здесь даст хороший эффект.

На сегодня есть 100% гарантия, что в сетях нет нелегального алкоголя. Система «Меркурий» позволяет отследить весь путь (до прилавка) мясомолочной продукции. Мы ведем работу, чтобы, используя подобные технологии, фальсифицированных продуктов в принципе не было на территории Липецкого региона.

- Какова обратная связь с потребителем?

- По качеству продукции и обслуживания, по цене, защите прав потребителя, помимо телефона «горячей линии» есть возможность обратной связи на официальном сайте управления, в Инстаграм (срок рассмотрения обращения – рабочий день), на сайте главы региона (рассмотрение в 10-дневный срок). Также сотрудники управления при необходимости выезжают на место для принятия мер реагирования.

- Как представлена в сетях продукция местных производителей, которая уже давно завоевала доверие у липчан?

- За последний год наметилась тенденция увеличения наполняемости торговых сетей, магазинов шаговой доступности товарами липецких производителей. И это не только решение вопросов импортозамещения, а и обеспечение рынков сбыта для местных производителей, возможность для жителей области покупать свежую продукцию по разумной цене, это еще и налоги, и рабочие места.

Сельхозпродукты местных производителей популярны у липчан, и мы ведем работу по их продвижению на рынке. В ноябре была проведена крупная закупочная сессия, где свой «товар лицом» представили 35 местных производителей. Мы увидели изобилие такого ассортимента, какой не встретишь в магазине.

У нас отработана ступенчатая модель вывода местных товаров на рынок. Сначала они проходят «смотрины» на малой площадке (ярмарки), а потом показываем их сетям. Такая практика позволяет обеспечить широкое представительство местной продукции в торговой сети региона. Так, в федеральных сетях в своем сегменте наиболее полно представлена хлебобулочная продукция – около 90%, местная «молочка» составляет примерно 80%, яйцо куриное – 50%, рыба копченая, соленая - 63%, а также детское питание, кондитерка, мороженое, куриная и индюшиная продукция и другое.

- А в чем пока слабые позиции?

- Есть и узкие места. К примеру, у нас нет своего производителя алкоголя (кроме пива), хотя алкогольный рынок востребован и конкурентоспособен. Надеемся, что эта ниша будет восполнена. Это даст региону дополнительные рабочие места, а также значительное пополнение областного бюджета. По нашим прогнозам только от акцизов регион может получить 700-800 млн. руб. Из-за высокой конкуренции пока невысока доля местных производителей колбас и мясных деликатесов, сыров. Причина в том, что их объемы производства недостаточны для удовлетворения потребностей сетей. Но есть и резервы, которые явно недоиспользованы. Так, объемы региональных производителей яблок и тепличных овощей вполне обеспечивают регулярные поставки в федеральные сети.

Работу по продвижению региональной продукции в сетевые магазины мы ведем системно и целенаправленно. Ситуацию по насыщенности торговых точек местными товарами мониторим дважды в неделю. За полтора месяца провели порядка 12 встреч с представителями сетей, увидели «слабые места» и постарались сориентировать местных производителей на наполняемость этой бреши. Дает эффект и проведение конкурсов среди магазинов разных сетей. Это заставляет более слабых подтягиваться до уровня тех, у кого лучше качество, культура обслуживания, более четкая организация рабочего процесса. Ведь главная задача, чтобы покупатель всегда оставался доволен.

Владимир КУЛИК. Фото автора.