2020-04-13T17:47:03+03:00
Экономика

Игорь Маковский: забота о жизни и здоровье наших работников – наш главный и неизменный приоритет!

Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский в режиме ВКС провел рабочую встречу с представителями первичных профсоюзных организаций Обществ
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Главной темой мероприятия стало обсуждение особенностей и организации работы энергокомпаний в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Открывая совещание Глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» рассказал представителям профсоюзов о реализуемых компаниями мерах по профилактике и недопущению распространения нового коронавируса среди своих сотрудников. Эту работу координирует оперативный Штаб Обществ под руководством генерального директора и Штабы, созданные во всех филиалах.

Игорь Маковский подчеркнул, что уже на начальном этапе введения ограничительных мер руководство «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» сделало все необходимое для защиты своих работников. Благодаря реализации мероприятий цифровой трансформации, все внешние бизнес-процессы были оперативно переведены в дистанционный формат. 14,9 тысяч из 53,7 тысячи сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» переведены на удаленный режим работы с сохранением условий оплаты труда. Компании исполняют перед ними все обязанности работодателя в рамках трудового договора. Работникам предоставлена возможность оперативной обратной связи с руководством «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» по всем актуальным вопросам через функционирующую на базе Контакт-центра горячую линию, а также с помощью специально открытых каналов коммуникации в социальных сетях и меcсенджерах. Для них и их семей разработаны специальные проекты по сохранению социальной активности.

Сотрудники, непосредственно участвующие в процессе обеспечения электроснабжения потребителей и продолжающие трудиться на рабочих местах, обеспечены индивидуальными средствами защиты. Компании реализуют весь комплекс мер, необходимых для контроля за их здоровьем. С 13 апреля в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» начнет функционировать система периодическая тестирования персонала, работающего на сетевом оборудовании и не перешедшем в режим удаленной работы на предмет заражения коронавирусной инфекцией. Это позволит четко и оперативно действовать в случае обнаружения заболевших в коллективе.

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» оперативно приняли к исполнению ряд ключевых решений по дополнительным мерам социальной защиты персонала, утвержденных генеральным директором компании «Россети» Павлом Ливинским.

Установлен приоритет трудоустройства на открытые вакансии для членов семей работников Обществ, лишившихся работы в связи с вызванной осложненной эпидемиологической ситуацией стагнацией в отдельных отраслях экономики. Работникам, перенесшим заболевание новой коронавирусной инфекцией, предоставлено приоритетное право на реабилитационно-восстановительное лечение, в том числе - на приобретение лекарственных препаратов. Производственный персонал, который остается на очной работе, получат денежную надбавку к заработной плате в апреле.

Отдельные меры социальной защищенности предусмотрены для работников от 65 лет и старше, ветеранов отрасли, сотрудников с детьми.

«Защита жизни и здоровья наших работников, забота об их социальном благополучии – наш главный и неизменный приоритет. Это особенно актуально в нынешней ситуации. Сегодня мы мобилизовали для решения этой задачи все ресурсы. И продолжаем прилагать максимум усилий для того, чтобы и в дальнейшем повышать качество и эффективность этой работы», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Познакомил глава энергокомпаний представителей профсоюзов и с деятельностью волонтерских движений филиалов. Сегодня они находятся на передовой – и руководство «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» оказывает им всю необходимую поддержку. В каждом филиале созданы официальные волонтерские штабы, которые будут оказывают помощь не только сотрудникам «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» и ветеранам, но и всем жителям регионов присутствия компании, которые в этом нуждаются. Они будут интегрированы в систему региональных волонтерских штабов в рамках общероссийской акции #МыВместе.

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Фото предоставлено Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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