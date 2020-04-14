2020-04-14T10:08:51+03:00
Общество

«Европа» - мы с вами

Торговое предприятие ООО «Европа» - «Европа-27» 6-й год подряд лучшее в Липецком регионе
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Трудно ли «держать марку», каковы особенности работы в условиях обострения ситуации с коронавирусом? Мы побывали в ТЦ Европа на улице Стаханова, где побеседовали с директором Еленой Пивановой и побывали в торговом зале.

- Елена Викторовна, в регионе действует режим самоизоляции, как это сказалось на привычном ритме работы?

- Наша сеть представлена тремя супермаркетами, в которых трудится 350 человек. Работаем в обычном режиме – то есть так, чтобы покупателю было комфортно, он не ощущал дефицита товаров, получал качественное обслуживание и чувствовал себя безопасно. Все супермаркеты обеспечены дезинфицирующими средствами (для персонала и покупателей), кассиры работаю в перчатках, масках, защитных очках. Если кто-то из персонала выезжает за пределы региона, он не допускается к работе без предоставления справки об отсутствии инфекции. При недомогании сотрудник сразу отправляется домой.

В нынешней ситуации отмечаем резкий прирост количества доставки Интернет-заказов.

- А нет ажиотажа по скупке продуктов питания, их дефицита?

- И раньше у нас покупатель никогда не видел пустых полок, также и сейчас. Ассортимент насчитывает 25 тысяч наименований, причем многие товары взаимозаменяемы. Да, отмечались «волны» по закупке гречки, круп, макаронных изделий, консервов, но люди брали максимум 5 упаковок, никакого ажиотажа не было. Теперь в магазин чаще приходят со списком товаров первой необходимости.

По нашей сети единая база данных, четко работает большой логистический центр в Курске, вся картина наличия, потребности, движения товаров налицо. Цены находятся в прежнем диапазоне (есть лишь сезонные колебания), мы прекрасно понимаем, что их малейшее повышение может породить у покупателя паническое настроение.

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- Покупатель всегда озабочен и качеством приобретаемых товаров

- Из всей группы товаров 99% - отечественные, представлена и продукция известных липецких производителей сельхозпродукции. Проверка качества ведется в постоянном режиме. Каждые 3 месяца на производственный контроль мы сдаем 10 видов товаров. А за год охватывается практически весь ассортимент продовольственной группы. Есть у нас и цеха собственного производства, где также постоянный контроль. Регулярны проверки по линии Россельхознадзора, других служб, в ежедневном режиме работает городской ветеринарный врач. Примерно один раз в 2 месяца в предкассовой зоне делаем опрос покупателей. Жалоб очень мало (мы на все реагируем), большей частью фиксируем пожелания - по ассортименту, новой услуге.

- В нынешней ситуации резко возрос спрос на интернет-торговлю. Насколько для вас эта тема актуальна?

- Сейчас много людей находятся на карантине и у нас резко возросло количество интернет-заказов, ежедневно их более сотни. Доставляем в любую точку города, ездим и за пределы Липецка. Заказ можно сделать и из другого государства, зайдя на наш сайт и оплатив онлайн. Исполняем много заказов для инвалидов-пенсионеров (для них доставка бесплатна). Цены в интернет-магазине не отличаются от цен в супермаркете, а доставка заказа от 3 тысяч рублей бесплатна. Да и сама плата за доставку невысока – в пределах 100-150 рублей, мы развозим товары до ночи.

- Несколько лет подряд вы лучшие среди сетевиков региона, держать планку, наверное, непросто?

- Да, нелегко и требует немалых вложений (свыше полумиллиона рублей в прошлом году). Они включают облагораживание территории, украшения, мойку фасада, участие в различных городских мероприятиях (выезжаем с продукцией собственного изготовления). В числе критериев оценки работы сетевых магазинов - качество обслуживания, уровень зарплаты и мотивация сотрудников, результаты проверок и т.д. И по всем показателям мы уже 6-й год подряд опережаем другие сети. Стараемся быть в курсе всех новаций, сотрудники часто выезжают в командировки за рубеж для перенимания опыта, с персоналом постоянно проводятся тренинги. У нас хорошая программа лояльности для клиентов. За последний год введена линейка «здоровая жизнь» - мы ориентируемся на спрос, подстраиваемся под интересы потребителя. Всегда идем навстречу покупателю, принимаем любой товар на возврат с выплатой компенсации. Для нас популярный лозунг советских времен «покупатель всегда прав!» актуален и поныне - мы дорожим нашим покупателем и сполна оправдываем его ожидания.

Владимир КУЛИК. Фото предоставлено. Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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