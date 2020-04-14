Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

- Как изменилась работа банка в связи с ситуацией с COVID-19?

- Основное изменение в работе наших отделений связано с безопасностью наших сотрудников и наших клиентов. Чтобы обслуживать своих клиентов в нынешних условиях, офисы в регионе продолжают свою работу в сокращенном режиме. В Липецке работают два офиса по адресу: ул. Гагарина, д. 35-А и Неделина, д. 15а с 9:00 до 17:00. В Ельце - офис по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 63 с 10:00 до 15:00. Везде введен час санитарной обработки с 13:00 до 14:00.

Уборку и дезинфекцию наших помещений мы осуществляем каждый час. Все наши сотрудники работают в защитных масках и перчатках, каждый клиент может воспользоваться дезинфицирующим средством для обработки рук. Зоны обслуживания разделены яркими линиями, чтобы между клиентами соблюдалась социальная дистанция в 1,5 - 2 метра. Офисы нашего банка открыты для клиентов и являются безопасными при их посещении.

- Сейчас очень часто говорят про кредитные каникулы? Как это будет организовано? Существуют ли в банке меры поддержки для бизнеса и населения? Кто может рассчитывать на помощь?

- В банке реализован инструмент предоставления кредитных каникул на срок до 6 месяцев по основному долгу и процентам по действующим кредитным договорам клиентам следующих сфер деятельности: HoReCA (кафе, рестораны, гостиницы), салоны красоты, спорт, отдых и развлечения (фитнес-клубы/спортивные заведения, театры, развлекательные центры, музеи), туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма, детские развивающие центры, заведения дополнительного образования.

Также возможно проведение реструктуризации по сделкам клиентов с иными видами деятельности - с отсрочкой погашений по основному долгу на срок до 12 месяце по минимальному пакету документов от клиента.

Кроме того, мы отменили комиссии по РКО для клиентов, пострадавших отраслей, отменили комиссии за эквайринговые терминалы для действующих клиентов и снизили комиссии за эквайринг до 1% и отменили комиссии за терминалы для новых клиентов. Для получения более полной информации можно обратиться в нашу службу поддержки по телефонам: 8 800 444 44 55, +7 495 224 44 55.

- А в отношении физических лиц, какие меры поддержки есть в банке?

- В целях предоставления кредитных каникул заемщикам банка в соответствии с требованиями ФЗ от 03.04.2020 №106-ФЗ банк организовал ряд мероприятий для заемщиков физических лиц, попавших в затруднительную ситуацию из-за пандемии. Установлена процедура предоставления кредитных каникул для заемщиков по всем кредитным продуктам (ипотека, кредит наличными, кредитная карта):

Заемщик может подать заявление (Требование) до 30 сентября 2020.

Требование может быть подано на предоставление отсрочки платежа (льготный период) на срок до 6 месяцев.

Заемщик вправе подать Требование, при одновременном соблюдении следующих условий:

- у него произошло снижение дохода за месяц, предшествующий месяцу обращения заемщика с требованием, более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом заемщика (совокупным среднемесячным доходом заемщиков) за 2019 год; (подтверждающими документами может служить справка по форме ФНС, выписка из реестра о регистрации в качестве безработного, больничный лист не менее чем на месяц, иные документы);

- размер кредита не превышает максимальной суммы, установленной Правительством РФ;

- ему не предоставлены Ипотечные каникулы в соответствии с 353-ФЗ.

Заявки от клиента могут приниматься дистанционно (после звонка клиента на горячую линию ему направляется ссылка на страничку с информацией, с описанием программы и об адресе электронной почты, на которую необходимо направить документы).

Так же заемщик должен соответствовать следующим условиям:

- Размер кредита, предоставленного по кредитному договору, не превышает максимальный размер кредита: для ипотечных кредитов – 2 000 000 рублей, для потребительских – 250 000, для кредитных карт – 100 000.

- По потребительскому кредиту клиент также может воспользоваться бесплатными услугами: «Отложенный платеж» или «Перенос даты платежа» .

- Заявление на данные услуги подано дистанционно через Чат мобильного банка «Открытие».

- Выросла ли нагрузка на интернет-банки, люди стали больше расплачиваться безналично?

- 90% россиян постоянно пользуются дистанционными банковскими сервисами, еще 8% это заставил сделать карантин, введенный в разных регионах страны для борьбы с пандемией COVID-19. При этом россияне не готовы отказаться от наличных, не смотря на опасность заразиться коронавирусом. Таковы результаты опроса, который мы провели. По мнению респондентов, банки в целом оказались хорошо подготовлены к работе в условиях карантина. Так вот, главными причинами позитивных оценок стали хорошая работа онлайн-каналов (интернет-банка и мобильных приложений), которая позволяет не приезжать в офисы, появление автоматических чат-ботов, которые отвечают на клиентские запросы, отсутствие проблем с прохождением платежей. Что касается жителей регионов Центрального Черноземья, 39% готовы отказаться от использования наличных денег, 31% - иногда будут расплачиваться наличкой, 20% не готовы отказаться от наличных денег и 10% уже отказались.

- Как, на Ваш взгляд, в нынешних условиях изменилась жизнь людей, уйдет ли наша жизнь в виртуальный мир?

- Главными бенефициарами самоизоляции по данным нашего исследования стали социальные сети, онлайн-кинотеатры, обучающие онлайн-школы. 52% россиян в период карантина стали чаще пользоваться соцсетями, 41% - онлайн-кинотеатрами и 30% - обучающими онлайн-курсами. Также 30% стали чаще пользоваться сервисами видеообщения в сети (WhatsApp, Zoom, Viber и другими), 25%—сервисами доставки продуктов и товаров. 23% россиян активнее пользуются мобильными банковскими приложениями. Еще 22% чаще используют онлайн-игры. Впрочем, россияне полагают, что вся жизнь окончательно в digital не уйдет. 70% россиян заявили, что им не хватает прогулок, 40% скучают по живому общения, 35% не хватает кафе и ресторанов, 33% - путешествий, также треть респондентов страдают от отсутствия парикмахерских и бытовых услуг.

- Как-то повлияли на банковский бизнес нынешние ограничения? Какие итоги у банка за первый квартал?

- Безусловно, повлияли. Но, боюсь, полную оценку мы сможем провести ближе к третьему кварталу. Что касается первого квартала, вне зависимости от обстоятельств, для нас он был более чем плодотворный, мы значительно увеличили ключевые показатели банка. Розничный кредитный портфель ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в регионе достиг 1 миллиарда рублей, увеличившись в два раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Клиенты активно использовали кредитные ресурсы банка.

За отчетный период банк в регионе выдал более 600 миллионов рублей, из которых больше половины кредиты наличными. Ипотека демонстрировала уверенный рост, особенно ближе к завершению квартала. Выдачи ипотеки увеличились в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наши жители оставались верны вложению в депозиты своих средств, рост привлеченных средств населения увеличился в два раза. Несмотря на то, что жители Центральной России, традиционно, придерживаются консервативной модели в части накопления своих средств, возрос интерес к инвестиционным продуктам банка. Наши предприниматели также оценили наш сервис, скорость работы и качество принятия решений. Кредитный портфель по итогам первого квартала вырос в 2 раза, по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Особой популярностью у предпринимателей пользовались банковские гарантии.