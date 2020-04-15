Коронавирус в Липецке, последние новости на 15 апреля 2020: электронные пропуска начали действовать в районах

Последние новости о коронавирусе в Липецке на 15 апреля 2020 года – с этого дня в Задонске начали действовать электронные пропуска. О системе электронных кодов в период самоизоляции в Липецке объявили накануне. Новые меры будут вводить по районам области постепенно. С 15 апреля пропускной режим уже действует в Задонске, с 17 числа официально вводится в Липецке, Чаплыгине и Ельце.

Как получить электронный пропуск на самоизоляции в Липецке, подробно объяснили. Выйти на улицу, в том числе и на личном транспорте, можно только со специальному коду, который либо придет в смс на смартфон, либо продиктует автоответчик по стационарному телефону. Для этого нужно позвонить на номер 8-800-450-48-58, указать паспортные данные и причину, по которой необходимо покинуть жилье. Код действует от 1 до 6 часов, в зависимости от цели. Работающим гражданам пропуска не нужны.

Как предупредил в своем обращении губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, от ситуации с коронавирусом в Москве, Липецкую область отделяют 2-3 недели. В регионе уже есть тяжелые пациенты с Covid-19 на искусственной вентиляции легких.