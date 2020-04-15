Президентская академия ждет в гости!
Липецкий филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) приглашает будущих абитуриентов на День открытых дверей!
Как известно, лучше один раз все увидеть своими глазами, чем верить на слово! Лучший способ выбрать будущий вуз - это побывать в нем, пусть и виртуально. Убедитесь сами, что мы - именно то, что надо! Предупреждаем! Как правило, кто приходит к нам в гости, захочет остаться с нами на 4, 5, а то и 6 лет! Как такое возможно? Присоединяйтесь к нам в режиме он-лайн 15 апреля в 14.00 и узнаете все сами! Все инструкции на нашем сайте
Для самых любопытных наш сайт: www.lip.ranepa.ru
ИСТОЧНИК KP.RU