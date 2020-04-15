«Больных раком очень много»: житель Липецка стал донором стволовых клеток и подарил надежду на жизнь молодой девушке

Сегодня в России насчитывается всего 130 000 потенциальных доноров костного мозга. Этого крайне мало для страны с населением в 142 миллиона человек, отмечают в благотворительной организации «Русфонд», формирующей национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

При этом ежегодно в нашей стране пересадки костного мозга ожидают не менее 4000 больных раком крови. Чтобы каждый из них получил шанс на спасение, надо, чтобы хотя бы четыре миллиона человек пополнили национальный регистр доноров костного мозга. Но пока каждый донор на вес золота, редкий шанс на спасение получают не более 300 человек - всего 8% больных.

Счастливый случай выпал 28 –летней девушке благодаря Андрею Исаеву из Липецка. Это все, что мужчина знает о человеке, с которым он поделился своими стволовыми клетками. Остальное пока тайна, которую позволят разгласить только спустя два года.

Андрей говорит, что не раз сдавал кровь и даже стал почетным донором. Делая это в очередной раз в 2015 году, он узнал, что можно вступить в регистр доноров костного мозга и сдал кровь на типирование.

Спустя четыре года ему позвонили и сообщили о том, что есть пациент, который нуждается в его помощи.

Андрей очень надеется, что помог своему генетическому близнецуФото: Из личного архива

- В 2019 году мне позвонили и сказали, что нашелся пациент, которому нужны мои стволовые клетки. Я подумал, что всегда сдавал кровь, помогая людям, сделаю это и теперь. Тем более, что это мой генетический близнец, и я был рад помочь ему, - вспоминает Андрей Исаев.

В ноябре прошлого года мужчина отправился в Санкт-Петербург для прохождения процедуры забора клеток. Андрей отметил, что сначала семья не хотела его отпускать, но ему удалось объяснить – речь идет о жизни человека.

Срыв процедуры – смертный приговор для реципиента

В ожидании процедуры, Андрей Исаев практически не выходил из отеля. Конечно, хотелось полюбоваться красотами Санкт-Петербурга, и его не ограничивали в передвижении. Такое решение он принял для себя, осознавая риски.

- Важно не заболеть в эти дни, поэтому в течение пяти дней я сидел в отеле. Если заболеешь тем же ОРВИ, то процедуру могут перенести. Это опасно для реципиента, так как ему «обнуляют» иммунитет. Если процедура срывается, то ты просто подписываешь человеку смертный приговор, - пояснил Андрей.

В подготовительные дни донору кололи препарат, усиливающий выброс стволовых клеток. Мужчина признался, что чувствовал себя при этом так, будто слегка приболел - это признак того, что все идет нормально.

Сама процедура забора стволовых клеток длилась около 4,5 часов. Андрей вспоминает, что все это время пришлось лежать неподвижно. Первые два с половиной часа прошли нормально, а вот оставшееся время переносилось с трудом – очень хотелось встать или повернуться. Силы придавало осознание, что это поможет человеку спасти жизнь.

Андрей Исаев вспоминает, что, несмотря на все дружелюбие и внимательность врачей, атмосфера в онкологическом центре царит напряженная. Особенно мужчину потрясло большое количество онкобольных людей.

В условиях пандемии, особо остро встал вопрос о пополнении национального регистра доноров костного мозгаФото: Из личного архива

- Врачи стараются улыбаться, но вы приходите в центр, где люди больны раком. Многим осталось жить считанные дни, хотя они все борются с болезнью. Дети с раком, девочки молодые без волос и бровей - огромное количество больных, находящихся в здании высотой 8-9 этажей. Видеть это все было страшно. Я никогда не был в таких центрах, поразило, как много больных раком. Я хочу посоветовать не бояться сдавать кровь на типирование, давать хоть какую-то надежду больным людям, - призвал Андрей Исаев.

Андрей очень надеется на эффективность помощи, которую он оказал своему генетическому близнецу. Его утешает тот факт, что в 80% случаев процедура пересадки стволовых клеток помогает и пациенты выздоравливают.

Отметим, ежегодно несколько тысяч человек в нашей стране ждут подходящих доноров, но находят лишь около 300. Стать донором костного мозга может стать каждый здоровый человек от 18 до 45 лет, который весит более 50кг. Достаточно обратиться в медицинскую клинику и бесплатно сдать кровь на анализы.

Сейчас, в условиях пандемии, особо остро встал вопрос о пополнении национального регистра доноров костного мозга, говорит Евгения Лобачева, руководитель отдела рекрутинга Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, - доступ к зарубежным донорам сейчас невозможен из-за закрытия границ, а соотечественники находятся на самоизоляции. Из-за этого некоторые больные раком крови рискуют не дождаться процедуры трансплантации».