Коронавирус в Липецке, последние новости на 16 апреля 2020: продлили запрет на работу предприятий и общественных мест

Последние новости о короновирусе в Липецке на 16 апреля 2020 года – губернатор подписал постановление о продлении особых мер борьбы с распространением Covid-19. Изменение внесли в постановление №159. Согласно документу существующий запрет на работу ряда предприятий и общественных объектов продлевается до 30 апреля.

Речь идет о кинотеатрах, развлекательных центрах и других местах массового пребывания людей. На тот же срок запрещается проведение культурных, массовых и спортивных мероприятий. Разрешенные виды услуг и перечень товаров первой необходимости остаются прежними.

Прежние ограничения будут действовать до 30 апреля и для граждан – это запрет на посещение кладбищ и храмов, обязательный карантин по прибытию из других стран или регионов России с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. Режим самоизоляции в Липецке соответственно также продолжает действовать.

При этом есть новые рекомендации для граждан – людям следует посещать магазины и другие объекты торговли исключительно в маске.