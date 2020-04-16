В Липецком кампусе РАНХиГС прошёл День открытых дверей «на удалёнке»

Выпускники школ и техникумов вначале насладились информативным и динамичным роликом об обучении в академии, а затем узнали ответы на многие волнующие их вопросы, на которые отвечали заместитель директора по учебно-воспитательной работе Светлана Подкутова и председатель приёмной комиссии Надежда Сиделёва. Перед началом трансляции Светлана Леонидовна рассказала о задаче этого мероприятия: «Мы – первопроходцы в нашем регионе по Дню открытых дверей в режиме он-лайн среди вузов. А быть первыми всегда трудно. Но мы готовились к этому мероприятию не один день, и теперь надеемся, что всё пройдёт удачно.

Понимаем, как трудно нынешним выпускникам в условиях отсутствия возможности прийти в вуз и всё увидеть собственными глазами, принимать решения, которые могут стать судьбоносными в их жизни. Мы хотим им помочь и будем рады ответить на любые возникшие вопросы» Мероприятие действительно вызвало живой интерес школьников. Вопросов в чате поступило довольно много. В основном интересовались стоимостью обучения, льготами при поступлении, поступлением после техникума, возможностью учёбы на очном и одновременно на заочном направлениях, о возможности совмещения работы и учёбы, о перспективах трудоустройства. Многих интересовал вопрос: как будет работать приёмная комиссия в связи с сегодняшней карантинной обстановкой. Надежда Сиделёва успокоила абитуриентов, объяснив, что приёмная комиссия будет работать в дистанционном режиме, и что уже готовятся несколько возможных вариантов взаимодействия с поступающими.

Однако, такой прямой линией воспользовались не только абитуриенты, но и студенты академии. Они задали вопрос о наболевшем: как они будут сдавать выпускные экзамены. Светлана Подкутова, отвечая на этот вопрос, не отрицала возможность дистанционной сдачи, и заинтриговала, сказав, что скоро станут известны подробности. Был также вопрос о сдвиге начала занятий из-за карантина. Ведущие прямого эфира ответили отрицательно, так как в этом просто нет необходимости. Даже если не будет возможности очных занятий, они начнутся с 1 сентября в дистанционном режиме. Как это происходит и сейчас.

Заканчивая эфир, ведущие пообещали снова встретиться в режиме он-лайн.

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По завершению встречи выпускник 33 школы г. Липецка Евгений Стёпочкин поделился своими впечатлениями: «День открытых дверей в Липецком филиале РАНХиГС прошел отлично ! Было обсуждено многоженство тем, по-настоящему важных для абитуриентов, которые в дальнейшем хотят стать частью большой команды этой академии .

Проходные баллы прошлых лет, внеурочная деятельность, клубы и общежитие - всё это удалось узнать во время просмотра прекрасного фильма от академии РАНХиГС. Очень хорошо, что у нас была возможность задать вопросы, а ведушие тут же на них отвечали.

В общем и целом, день открытых дверей был невероятно информативным и зазывающим, и на мой взгляд, после такого, каждый выпускник станет рассматривать данный ВУЗ, как лучший для своего дальнейшего обучения».