Владимир Мазо: «В служении людям надо быть честным и ответственным»

И в нынешний приезд в эти нелегкие времена борьбы с коронавирусом, отмечаешь для себя, что здесь, как и прежде, уютно, ухожено, несуетливо, порядок во всем…Такое ощущение не покидает при посещении Усмани и района в целом. Это глубинка только в «плане географии» - Усманский район уже который год интенсивно развивается, став одним из самых успешных в Липецкой области. И даже не верится, что десяток с небольшим лет назад это было депрессивное муниципальное образование - на грани расформирования.

В 2007 году, с избранием нового главы - Владимира Мазо, ставшего движителем всех последующих преобразований, у района словно открылось «второе дыхание». Он неуклонно стал набирать обороты роста.

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Территория развития

Началась комплексная работа по всем направлениям, особое внимание было уделено инфраструктуре. Стала возрождаться кооперация, были созданы кооперативы по заготовке и переработке овощей, мяса, а также кредитные - по типу «касс взаимопомощи». Сегодня доля ЛПХ, вовлеченных в кооперацию, достигла свыше 73%.

В районе появились свои флагманы экономики – «Фрагария», «Атланта», швейная фабрика. До конца этого года намечено завершение строительства огромного тепличного комплекса «Овощи Черноземья», реализован крупный инвестпроект компании «Отрада ФАРМЗ» по возведению свиноводческого комплекса на 10 тысяч голов свиней.

За эти годы были почти полностью заменены электросети, отремонтированы и реконструированы все ДК и ФАПы, возведены отличные спортивные объекты, в детсадах и яслях не стало очередей. В рекордный срок возведена замечательная детская поликлиника, полным ходом строится «школа будущего» на 800 мест.

Всего же, за последние годы в экономику района вложено свыше 35 млрд рублей (с созданием более 2 тыс. рабочих мест), что позволило опередить по показателю инвестирования на душу населения многие регионы, включая столичный.

И своего рода итогом всей масштабной работы стал отзыв президента страны, побывавшего в январе в Усмани – увиденное здесь было оценено, как пример, достойный подражания и тиражирования.

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«Весь район – как одна большая семья»

Как живет район в непростые для всей страны времена? Что важно для эффективного управления, в работе с людьми? Как восстанавливать силы? В канун юбилея Владимира Мазо мы беседовали с ним на эти и другие темы.

- Владимир Михайлович, ситуация с коронавирусом стала испытанием для страны, для каждого муниципального образования. Как усманцы справляются, живут в таких экстремальных условиях?

- Обстановка сложная, в работу организованно включились все, очень помогают главы поселений. После введения в столице режима самоизоляции, к нам приехало 574 человека – преимущественно из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга. Они все были взяты на учет, их навестили представители администрации, медслужбы, МВД, всем предписано находиться в самоизоляции.

Все условия соблюдения карантинного режима, безусловно, выполняем, учитываем, в то же время цикл непрерывного производства, программу работ по крупным проектам. Все работающие обеспечены средствами защиты и дезинфекции. Организованы (с учетом потребностей медиков) маршруты транспорта. Благодаря принятым мерам у нас, к счастью, нет инфицированных. Но ситуация усугубляется, растет поток приезжих из соседних регионов, и мы очень стараемся работать на упреждение. В преддверии больших христианских праздников ведем разъяснительную работу с церковнослужителями, прихожанами. В это непростое время нам очень помогают волонтеры.

Люди с пониманием относятся к принимаемым мерам по защите от распространения инфекции. И мы стараемся максимально быстро решать все возникающие проблемы, помочь тем, кто остался без работы.

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- У вас за плечами уже 13-летний опыт руководства районом. Что считаете важным в работе с людьми?

- Самое главное – доверие моих избирателей, максимально стремлюсь его оправдывать. В своей работе стараюсь быть открытым, честным с людьми. Весь наш район – это как единая семья, где я старший и ответственный за все - таков мой подход. В решении каждого жизненно важного вопроса для района, считаю, надо искать все пути, неуклонно добиваться цели. Может, поэтому нам многое удалось – и в работе с инвесторами, и в социальной сфере, и здравоохранении. Конечно, мы не могли бы достичь таких результатов без поддержки областной администрации. И визит президента, его высокая оценка – это подведение итогов большой работы всей команды.

- Как подбираете, настраиваете команду, какие качества для вас важны?

- Главное, чтобы человек не был безразличен, переживал душой за свою работу. Я не буду работать с теми, кто относится к своему делу с прохладцей. Всегда говорю – не люди для нас, а мы служим для людей.

- Вы до этого 17 лет возглавляли совхоз-техникум в районе, а еще раньше – совхоз-техникум в Таджикистане - крупнейшее хозяйство в СССР, откуда родом, где были депутатом Верховного Совета и членом ЦК… Как такие повороты судьбы?

- Сложно в 40 лет менять образ жизни, обстановку, это большая трагедия уезжать с родных мест, где навечно остались родители… То был период распада Союза, и в судьбах многих произошел крутой поворот. А начинать на новом месте пришлось с нуля, и досталось мне хозяйство (усманский совхоз-техникум), который собирались закрывать. Никто не верил в его возрождение…Но, засучив рукава, казалось, сделали невозможное. Вот и район потом, как говорили бесперспективный, удалось поднять (с улыбкой замечает Мазо – авт.). Надо просто добиваться цели, не давать пустых обещаний.

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- Оглядываясь назад – что сделанное за эти годы вызывает гордость, удовлетворение?

- Как только закончу одно, сразу же другие идеи, успокоенность не в моем характере. Моя цель - быть первым и всегда на переднем плане – люди. Стараюсь вникнуть в их проблемы, помочь, так же настраиваю и команду. Раз выбрана такая стезя – служить людям, надо делать это честно, порядочно, ответственно, мы отвечаем за их судьбу.

- У трудоголиков работа всегда на главном месте. Но согласно поговорке, хороший отдых – половина дела. Как проводите досуг, умеете ли отдыхать?

- При существующем объеме работы свободного времени остается очень мало. Но без поддержки здоровья, наверное, не смог бы трудиться в таком ритме. Посещаю бассейн, хожу на лыжах или езжу на велосипеде, играю в теннис. Это помогает быть в форме, рекомендую всем стремиться вести здоровый образ жизни.

- Вопрос о перспективах, приоритетах развития района напрашивается сам по себе…

- Очень хочу, чтобы дети Усманского района учились в одну смену. Сейчас в разгаре строительство «школы-будущего» на 800 мест с двумя бассейнами. Это сегодня главная задача, конечно, будем завершать все намеченные проекты и идти пошагово дальше.

Хотелось, чтобы все наши усилия привели к дальнейшему роста качества жизни усманцев. Чтобы людям отсюда не хотелось никуда уезжать, а жить, работать, отдыхать здесь, в своем любимом крае.

- Практически, эта цель близка к выполнению?

- Мы уже многого достигли (с улыбкой отмечает Мазо – авт.), никогда не теряем оптимизма и веры в свои силы. Многое нам по плечу!

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Мы от души поздравляем Владимира Михайловича с юбилеем – 70-летием! И желаем хорошего самочувствия, энергии, удачи и новых побед!

Владимир КУЛИК. Фото автора и из архива адмиинистрации Усманского района.