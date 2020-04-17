2020-04-16T20:35:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, последние новости на 17 апреля 2020: 18500 работников региона получат выплаты

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Липецке на 17 апреля 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
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Работники липецких предприятий получат выплатыРаботники липецких предприятий получат выплатыФото: Юлия КЛЮЕВА
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Последние новости о короновирусе в Липецке на 17 апреля 2020 года - в регионе сформировали список пострадавших предприятий, которые могут получить выплаты на сотрудников. В России расширили меры поддержки для предпринимателей, которые пострадали из-за ситуации с COVID-19. Так, предприятия малого и среднего бизнеса могут получить безвозмездную помощь от государства - 12,1 тыс. рублей на одного работника.

В связи с этим губернатор Липецкой области провел экстренное заседание Оперативного штаба по устройчивому развитию экономики региона в условиях распространения инфекции. Игорь Артамонов поручил проанализировать предварительное число получателей выплаты за двухмесячных период.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, база предприятий, которые могут получить деньги, уже составлена. Это 8 940 организаций Липецкой области. Столько фирм малого и среднего бизнеса соответствует федеральному перечню пострадавших отраслей. Более 5 тыс. из них занимаются перевозками. 1,7 тыс. - бытовыми услугами. Около 900 - в сфере общепита. Так, выплаты получат почти 18,5 тыс. работников.

Власти отмечают, что количество предприятий может увеличиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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