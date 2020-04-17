Коронавирус в Липецке, последние новости на 17 апреля 2020: 18500 работников региона получат выплаты

Последние новости о короновирусе в Липецке на 17 апреля 2020 года - в регионе сформировали список пострадавших предприятий, которые могут получить выплаты на сотрудников. В России расширили меры поддержки для предпринимателей, которые пострадали из-за ситуации с COVID-19. Так, предприятия малого и среднего бизнеса могут получить безвозмездную помощь от государства - 12,1 тыс. рублей на одного работника.

В связи с этим губернатор Липецкой области провел экстренное заседание Оперативного штаба по устройчивому развитию экономики региона в условиях распространения инфекции. Игорь Артамонов поручил проанализировать предварительное число получателей выплаты за двухмесячных период.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, база предприятий, которые могут получить деньги, уже составлена. Это 8 940 организаций Липецкой области. Столько фирм малого и среднего бизнеса соответствует федеральному перечню пострадавших отраслей. Более 5 тыс. из них занимаются перевозками. 1,7 тыс. - бытовыми услугами. Около 900 - в сфере общепита. Так, выплаты получат почти 18,5 тыс. работников.

Власти отмечают, что количество предприятий может увеличиться.