2020-04-17T09:58:36+03:00
Общество

Ягод хватит всем!

Производство ягодной продукции компания «Фрагария» увеличит на 2 тысячи тонн в год
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За минувшие годы мы «подсели» на ягодные полуфабрикаты из Китая, Сербии, Польши (выбора не было), но такая монополия, к счастью, закончилась.

Без малого 3 года назад в глубинке Черноземья – на усманской земле, был дан старт работе современного агрокомплекса с собственными ягодниками и садами. Там же запущен завод по шоковой заморозке ягод и фруктов мощностью 8 тыс. тонн готовой продукции в год. Производство полностью соответствует международным стандартам, в его создании участвовали консультанты мирового опыта. Отменному качеству продукции способствует то, что выращенная на собственных полях агрокластера садовая земляника и малина подвергается заморозке сразу же после сбора. Сегодня ежесуточно с предприятий «Фрагарии» отгружается около 60 тонн замороженных ягод – для последующей отправки на предприятия по всей стране.

Почему для производства была выбран усманский край? Как работается в ситуации с коронавирусом? Что в перспективе? Об этом мы узнали в ООО «Фрагария».

«Все проекты в силе»

Предприятие относится к производству непрерывного цикла, сотрудничает с известной компанией по производству детского питания, и режим санитарной гигиены здесь всегда неукоснительно соблюдается. Сегодня эти меры усилены - транспорт, инвентарь, оборудование дезинфицируются, сотрудники обеспечены средствами защиты, антисептиками.

В этом году будут увеличены и собственные посадочные площади ягодников садовой земляники – на 35 га, а также посажены вишневый сад (на 11 га) и малина (на 10 га).

Сегодня «Фрагария» работает в штатном режиме. Но пилотные проекты пока, как пояснили в компании, из-за усугубления ситуации с коронавирусом, приостановлены, тем не менее, они все остаются в силе.

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Помогая развитию района

Перед открытием бизнеса в компании тщательно посмотрели все варианты, и выбор пал именно на усманскую землю. Район динамично развивается, здесь созданы комфортные условия по ведению бизнеса для инвесторов. И в этом немалая заслуга лично главы района.

- Нам очень импонирует его целеустремленность, нацеленность на результат, мы буквально заряжаемся энергией, исходящей от Владимира Михайловича, - говорит генеральный директор компании Станислав Горьков. – Плодотворная работа с главой района, который всегда оказывает помощь компании – в меру своих сил и возможностей – это составляющая успеха нашего предприятия. У нас все получилось на усманской земле, и мы также вносим свою лепту в развитие района, наш проект несет и социальную значимость. Планируем увеличить здесь производство на треть – это хорошее подспорье усманцам в плане занятости. В нынешних условиях основная задача – сохранение рабочих мест, дать людям перспективу стабильного будущего.

От лица компании, от себя лично поздравляю Владимира Михайловича с юбилеем! Желаю ему отменного самочувствия, душевной гармонии, успешной работы!

Владимир КУЛИК. Фото предоставлены ООО «Фрагария».

ИСТОЧНИК KP.RU

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