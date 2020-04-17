Донор – значит «дарю»

Быть донором (от лат. dono - «дарю») – значит дарить частичку себя, просто так, чтобы кто-то смог жить… Десятки тысяч липчан ежегодно совершают такой «тихий подвиг» ради спасения жизни других.

- Игорь Васильевич, ситуация с коронавирусом для многих организаций внесла коррективы в сложившийся ритм работы. Есть ли (и какие) изменения у вас?

- Мы работаем в привычном штатном режиме. На станции переливания крови проводится ежедневный мониторинг заготовки и наличия компонентов донорской крови, выдачи их в медицинские организации для клинического использования

По итогам работы за март 2020 года служба крови не снизила объём заготовки донорской крови и ее компонентов. При среднемесячном нормативном показателе числа донаций 2667 в феврале 2020 года (короткий месяц) произведено 2647 донаций, в марте 2020 года – 2773 донации. Заявки медорганизаций по обеспечению компонентами крови выполнены на 100%.

- Достаточно ли сегодня в регионе запаса донорской крови, нет ли ее дефицита? Насколько эффективна работа станции?

- Поток доноров сейчас незначительно снизился, но это никак не отразилось на обеспеченности медицинских организаций области необходимыми компонентами крови. Регион располагает достаточным запасом свежезамороженной плазмы, которого хватит на два года, даже при работе в режиме жесткого ограничения донорских ресурсов. Обеспеченность свежими компонентами крови (эритроциты и тромбоциты) требуется ежедневно, вся информация размещается на информационном интернет сайте «Донор 48». Даже в период самоизоляции мы приглашаем наших доноров, которые не входят в группу риска, посетить наше учреждение.

- Сколько всего доноров в Липецкой области – их число растет или уменьшается?

- Ежегодно на ЛОСПК приходит около 40 тысяч человек, что позволяет заготовить более 40 тысяч литров цельной донорской крови, из нее затем производится свыше 25 тонн свежезамороженной плазмы и более 5,5 тонн эритроцитсодержащих компонентов. Данных объемов крови достаточно не только для больных нашего региона. Часть компонентов крови по распоряжению Минздрава поставляется и в Федеральные медицинские центры - Российский онкологический центр имени Н.Н. Блохина и Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова.

- По поводу донорства крови у людей зачастую противоположные мнения – от «вредно» до «полезно». Как на самом деле?

- Донорство не наносит вреда организму здорового человека. Кроводача в научно обоснованных дозах обладает некоторым стимулирующем эффектом, поэтому доноры в большинстве своем, активные и жизнерадостные люди. Доноры, регулярно сдающие кровь, не восприимчивы к различным заболеваниям: простудным, онкологическим, инфекционным, в меньшей степени подвержены атеросклерозу сосудов, дольше сохраняют работоспособность.

Медицинская статистика утверждает: доноры живут на 8 лет дольше. Приступы стенокардии, инфаркты, инсульты у них встречаются в 88 раз реже, то есть ответ однозначен – донорство полезно.

- Каковы условия сдачи крови, насколько безопасна и продолжительна сама процедура донации?

- На станции созданы и соблюдаются все условия безопасности – и для сотрудников, и для доноров. Введена предварительная запись и увеличено количество мест в системе электронной регистрации на донацию, что обеспечивает равномерный приток желающих сдать кровь и возможность соблюдать социальную дистанцию. При необходимости доноров дополнительно приглашают через социальные сети, мессенджер WhatsApp и по СМС. Всем донорам при входе в учреждение проводится обязательная термометрия, есть возможность обработки рук антисептиком. В течение всего времени пребывания донора на станции проводится обеззараживание воздуха и регулярная обработка поверхностей (пол, лестничные перила, дверные ручки и т.д.).

Сама процедуры донации безболезненна и безопасна на всех ее этапах. А по времени занимает от 10 до 45 минут - в зависимости от того, какой компонент крови сдается.

Необходимую информацию можно получить по тел. (4742) 34 -71-62

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Владимир КУЛИК.