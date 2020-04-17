2020-04-17T10:59:18+03:00
Общество

«Команда всегда проверяется в кризис»

В Усманском многопрофильном колледже эффективно перестроили образовательный процесс
Владимир КУЛИК
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Время сейчас разделилось на «до» и «после». В ситуации противостояния коронавирусу изменения затронули в том числе и систему образования, которая перешла на электронную форму обучения.

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Учеба в онлайн-режиме

В монументальном, старинном (более 100 лет) здании колледжа непривычно пусто: уже месяц, как здесь перешли на «дистанционку».

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- Поначалу были организационно-технические сложности, практически все: педагоги, студенты, родители - оказались морально не готовы, ведь с работой в формате онлайн не сталкивались. Но за 3 дня сорганизовались, участвовали все, создали собственную платформу, и система дистанционного обучения с использованием разных ресурсов мобильной связи заработала, - делится директор колледжа Сергей Петухов. - Шероховатости шлифовали в процессе работы, и на сегодня 100% педагогов отлично «вписались» в формат «удаленки».

На сайте колледжа студентам предоставлена возможность получения задания, его выполнения, отлажена обратная связь. В администрации еженедельно делается сводная ведомость по накопляемости оценок, есть сведения по всем студентам - подавляющее число их активно занимается. У ребят, не имеющих доступа в интернет, есть возможность поработать в общежитии - там оборудованы рабочие места. Есть некоторые сложности по прохождению производственной практики (специальности по линии МЧС и пожарной безопасности), но вопросы прорабатываются.

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- В кризис всегда проявляется команда, ее ресурс, готовность, и я горжусь нашим коллективом - в нем нет «выпавших», уговаривать никого не надо. Кому было тяжело - собрались, «подтянулись» и пошли дальше. И если поначалу у некоторых сотрудников были «потухшие» глаза, то сейчас блестят, людям тяжело, нагрузка кратно выросла, но работают творчески, с самоотдачей, - замечает директор колледжа.

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Сохраняя и приумножая традиции

Усманский многопрофильный колледж (раньше педагогический) неизменно входит в число лучших в системе СПО региона и РФ. В настоящий момент здесь по очной и заочной форме обучается 636 студентов по 8 специальностям, и проблем с набором нет. Большой спрос на подготовку по специальностям МЧС (2,5 человека на место), востребованы специальности по подготовке преподавателей в начальных классах, физической культуре. В колледже работает центр содействия трудоустройству, налажены и контакты с работодателями.

- Моя задача - создать комфортную среду для студентов и коллектива, помогающую реализации главной цели - получение студентами качественного образования, - поясняет Сергей Петухов.

Все условия для этого есть. В первую очередь это кадры педагогов, более 80% аттестованы на высшую и первую квалификационную категорию. В нынешнем году колледжу из областного бюджета выделены средства для укрепления учебно-материальной базы.

- Коллектив достаточно мобильный, амбициозный, - отмечает директор. - Свидетельством этого являются созданные на базе колледжа областные ресурсные центры по финансовой грамотности, развитию добровольчества. В рамках Федеральной инновационной площадки колледж участвует в Международном исследовательском проекте «Развитие современных механизмов и технологий общего образования на основе деятельностного метода Л. Г. Петерсон».

Сергей Григорьевич, возглавляющий колледж менее года, считает важным сохранять и развивать устоявшиеся здесь традиции участия в общественной жизни района, чествования ветеранов, творческой атмосферы в коллективе.

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- Когда педагоги поют на сцене - значит, у них есть желание, потребность. Для меня это критерий, ведь там, где плохо, не до песен. Им по силам любые задачи, - делится Сергей Петухов. - Мне нравится работать в Усмани, и считаю, району повезло с руководителем - Владимиром Михайловичем Мазо, с которым знаком многие годы. Не перестаю удивляться его энергии. Работать с ним и приятно, и сложно, но интересно. Он всегда конкретен, понятен, открыт для диалога. От имени коллектива искренне поздравляю его с юбилеем, желаю отличного здоровья, успехов в деле процветания Усманского района!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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