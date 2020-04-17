2020-04-17T15:30:43+03:00
Общество

«Ростелеком» организовал видеоконференцсвязь для администрации Задонского района

«Ростелеком» подключил услугу «WEB-Видеоконференцсвязь»на 20 пользователей для администрации Задонского района Липецкой области
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Специалисты компании виртуально объединили между собой 19 сельсоветов с главой Задонского района. Благодаря цифровому сервису руководители поселений могут проводить совещания удаленно.

Константин Власов, и.о. директора Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Благодаря нашим цифровым сервисам можно развернуть дистанционный офис в любом месте, где есть интернет. Например, для администрации Задонского района мы в кратчайшие сроки организовали “WEB–Видеоконференцсвязь”, что позволяет руководителям сельсоветов решать важные вопросы в режиме онлайн не нарушая условия самоизоляции».

Сервис «WEB-Видеоконференцсвязь» позволяет подключитьдо 100 пользователей. Один инициатор виртуального общения имеет возможность через интерфейс назначить конференцию, в которую можно пригласить определенное количество участников согласно выбранному тарифному плану. Программное обеспечение платформы «Web-ВКС» внесено в единый реестр российского ПО Минкомсвязи РФ. Для неограниченного по длительности хранения записей конференций дополнительно можно организовать дисковое пространство.

В текущей ситуации важно оставаться на связи не только государственным структурам, но и бизнес-сегменту. «Ростелеком» предлагает компаниям широкий спектр услуг для организации удаленной работы, такие как «Номер 8-800» для организации горячей линии, «Виртуальный ЦОД» для безопасного хранения документов и работы с ними, «Видеонаблюдение» для контроля сохранности офисов и другие.

Узнать подробнее о предложениях «Ростелекома» для юридических лиц можно на сайте www.rt.ru и по телефону горячей линии 8-800-200-3000.

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Фото предоставлено «Ростелеком»

ИСТОЧНИК KP.RU

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