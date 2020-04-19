2020-04-18T21:24:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, последние новости на 19 апреля 2020: врачам и пациентам с COVID-19 привезли пасхальные куличи

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Липецке на 19 апреля 2020 года [видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липецким медикам, которые борются с коронавирусом и зараженным привезли пасхальные куличиЛипецким медикам, которые борются с коронавирусом и зараженным привезли пасхальные куличиФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Последние новости о короновирусе в Липецке на 18 апреля 2020 года - городские пекари решили поддержать врачей и пациентов инфекционной больницы. В медицинском учреждении находятся больные COVID-19, а также те, у кого подозревают инфекцию. В эту субботу, в последний день перед Пасхой, владельцы одной из пекарен передали медикам 10 больших и 250 маленьких куличей.

- Многие врачи работают 24 часа в сутки, жертвуют своим временем, а завтра Пасха. И мы решили подарить им пасхальное настроение, - рассказали пекари.

Врачи очень обрадовались такому подарку. Они от всего сердца поблагодарили неравнодушных липчан. А затем вновь принялись выполнять свою работу. Напомним, в регионе у 80 человек подтвержден диагноз "Коронавирусная инфекция". В том числе у 5 детей. Еще у 123 липчан подозревают COVID-19. Выздоровели 48 жителей. От вируса скончался 1 человек - 57-летняя женщина.

Липецкие пекари перед Пасхой привезли врачам и пациентам инфекционной больницы куличи.В медицинском учреждении находятся больные коронавирусом, а также липчане с подозрением на инфекцию

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дарья Асламова: Я дико переживаю, моя дочь добровольно пошла медсестрой в реанимацию к больным коронавирусом
Наш военкор Дарья Асламова рассказывает, как ее дочь – московский врач-кардиолог - отправилась на передовую линию помогать в борьбе со страшным заболеванием
"Вставайте с диванов, сдавайте плазму!": супруги из Москвы, переболевшие коронавирусом, рассказали о мизерном количестве доноров
Медики призывают переболевших москвичей становиться донорами, а пациенты с COVID-19 рассказывают о положительном эффекте переливания после первой же процедуры
Новости 24
Коронавирус в Липецке, новости на 18 апреля 2020 года: COVID-19 подозревают у 123 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 18 апреля 2020 года составило 48 человек
Первый человек скончался в Липецке от коронавируса
Для зараженных коронавирусом в Липецке переоборудовали еще одну больницу
Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 18 апреля 2020 года: заболели еще 21 человек
Пропуска в Липецке в период самоизоляции: получить цифровой код можно не только по паспорту
Липчан просят помочь найти мужчину, совершившего тяжкое преступление
Пропуска в Липецке в период самоизоляции: жители могут идти в магазин и аптеку без кода
Больницы в Липецке для больных коронавирусом: в БСМП готовы принимать пациентов
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 17 апреля 2020 года составило 38 человек
Коронавирус в Липецке, новости на 16 апреля 2020 года: под подозрением на инфекцию 137 человек
Нарушение домашнего режима самоизоляции в Липецке: депутаты утвердили штрафы
Пропуска в Липецке в период самоизоляции: жители могут получить код через мобильное приложение
Пропуска в Липецке в период самоизоляции: пока все сбои не устранят штрафовать никого не будут
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 2,7 раза по итогам 1 квартала
Утром в Липецке полиция ловила нарушителя режима самоизоляции по коронавирусу
Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 17 апреля 2020 года: заболели еще 12 человек
Банк России утвердил Людмилу Коган в качестве инвестора по финансовому оздоровлению Банка УРАЛСИБ
Ягод хватит всем!
Борьба с коронавирусом в Липецке: СК создал специальную группу для слежки за фейками
Сбербанк отменяет плату за использование дистанционного сервиса по возмещению налогов из бюджета
Герман Греф даст эксклюзивное видеоинтервью Андрею Макарову на ресурсах Rambler Group
В ДТП с двумя иномарками в Липецке пострадал водитель внедорожника
Коронавирус в Липецке, новости на 17 апреля 2020 года: 2 пациентов в стабильно тяжелом состоянии