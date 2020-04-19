Коронавирус в Липецке, последние новости на 19 апреля 2020: врачам и пациентам с COVID-19 привезли пасхальные куличи

Последние новости о короновирусе в Липецке на 18 апреля 2020 года - городские пекари решили поддержать врачей и пациентов инфекционной больницы. В медицинском учреждении находятся больные COVID-19, а также те, у кого подозревают инфекцию. В эту субботу, в последний день перед Пасхой, владельцы одной из пекарен передали медикам 10 больших и 250 маленьких куличей.

- Многие врачи работают 24 часа в сутки, жертвуют своим временем, а завтра Пасха. И мы решили подарить им пасхальное настроение, - рассказали пекари.

Врачи очень обрадовались такому подарку. Они от всего сердца поблагодарили неравнодушных липчан. А затем вновь принялись выполнять свою работу. Напомним, в регионе у 80 человек подтвержден диагноз "Коронавирусная инфекция". В том числе у 5 детей. Еще у 123 липчан подозревают COVID-19. Выздоровели 48 жителей. От вируса скончался 1 человек - 57-летняя женщина.