2020-04-20T13:15:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, последние новости на 20 апреля 2020: полторы сотни заболели, 60 выздоровели

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Липецке на 20 апреля 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Иван МАКЕЕВ
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Еще у 20 липчан накануне диагностировали коронавирус. Состояние заболевших удовлетворительное. Они находятся под наблюдением врачей. Всего на территории области зарегистрировали 169 случаев COVID-19. Число выздоровевших достигло 60 человек, накануне из больницы выписали еще 12 липчан. Два пациента умерли. Общее число зараженных коронавирусом в Липецке на 20 апреля - 107 человек. С диагнозом «коронавирусная инфекция» в медучреждениях находятся 59 человек, среди них четыре ребенка. 29 пациентов с легкой формой COVID-19 получают лечение на дому.

Еще 140 человек находятся в стационаре с подозрением на вирус, среди которых семеро детей. В обсерваторе Данкова - семь человек. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 987 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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