Липчан, нарушивших режим самоизоляции, будут штрафовать

Внеочередная 37-я сессия, как и предыдущая, прошла в заочном формате – из-за усугубления ситуации с коронавирусом. Сложившаяся тревожная обстановка неотложно требует принятия жизненно важных решений. И если неделей раньше парламентарии приняли закон о новых выплатах на детей от 3-х до 7 лет включительно, то темой нынешней сессии стали штрафные санкции для нарушителей режима самоизоляции. В Липецкий областной парламент главой региона Игорем Артамоновым был внесен проект Закона об изменениях в Кодекс Липецкой области об административных правонарушениях. Предложенные в нем поправки предусматривают ответственность для граждан за нарушение режима самоизоляции.

В формате открытого онлайн-голосования

Каждый депутат имел возможность ознакомиться с предложенными поправками - уточненная редакция документа была отправлена им по электронной почте. Свой выбор депутаты сделали в формате заочного открытого голосования. За представленный законопроект проголосовали 46 депутатов, против – семь, воздержались – двое. «Неисполнение требований нормативного правого акта Липецкой области, принятого в целях предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций» - такой новой статьей теперь пополнился региональный Кодекс об административных правонарушениях.

Исключить перегибы

- Положение с распространением коронавируса становится угрожающим. Но все мы видим, что на улицах, в общественных местах, по-прежнему, много людей. Поэтому дополнение административного Кодекса новой статьей, устанавливающей ответственность за нарушение режима самоизоляции, сегодня мера – необходимая, - подчеркнул спикер регионального парламента Павел Путилин. - Нарушители подвергают опасности не только свои здоровье и жизнь, но окружающих людей. В то же время надо объективно и с пониманием подходить к каждому конкретному случаю, здесь недопустимы перегибы. Мы призываем к этому и сотрудников, которые будут патрулировать улицы, и тех, кто будет рассматривать данные протоколы.

Штрафные санкции

Они предусмотрены за нарушение режима самоизоляции. За какие же поправки проголосовали депутаты? Размеры административного наказания установлены в соответствии с нормами федерального уровня - предусмотрены или предупреждение, или административный штраф. Для жителей он составит от 1 до 5 тысяч рублей; для руководителей предприятий и организаций уже от 10 до 50 тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели в случае выявления нарушения заплатят от 30 до 50 тысяч рублей, а больше всех пострадают юридические лица – для них штраф выльется в сумму от 100 до 300 тысяч рублей. Рассмотрение дел о таких правонарушениях будет в компетенции административных комиссии.

Совместная помощь депутатов и волонтеров

В сложившейся обстановке были задействованы все службы. - Очень плотно, в круглосуточном режиме работает штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. У депутатов изменился формат работы с гражданами – они принимают обращения граждан дистанционно, - отметил Павел Путилин. Получить помощь в решении жизненно важных вопросов липчане могут, обратившись в онлайн приемную на сайте облсовета. Для этого достаточно ввести свои данные и сформулировать свой запрос-предложение интересующему их депутату. Кроме того, в Липецке парламентариями организован волонтерский Центр помощи жителям, находящимся на самоизоляции. Волонтеры не только получают звонки с просьбами (чаще от пожилых), но и сами обзванивают липчан из группы риска, чтобы выяснить, какая им нужна помощь. Ежедневно в волонтерский центр обращается (и получают помощь) свыше 100 жителей региона.

Владимир КУЛИК. Фото: пресс-служба облсовета.