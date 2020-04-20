2020-04-20T18:14:24+03:00
Общество

Липчанка пожаловалась на рыбу с червями в детской больнице

Главврач медицинского учреждения в Липецке опровергла информацию [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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В больницу привозят уже готовую пищуВ больницу привозят уже готовую пищуФото: архив "КП"
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В этот понедельник, 20 апреля, в ГУЗ "Липецкая городская больница №4 "Липецк-Мед" на Тракторном разразился скандал. Напомним, что с 3 апреля в больницу перевели детские отделения из инфекционной больницы, где сейчас лечат пациентов с коронавирусом. Липчанка, которая находится в больнице на ЛТЗ с ребенком, выложила в соцсети фото своего ужина. Женщина утверждает, что в рыбе она обнаружила червей.

- Хочется сказать огромное спасибо врачам за профессионализм и хорошее отношение. НО! - написала липчанка. - Здесь отвратительное питание. Мы понимаем, что не ресторан. Но порции приносят всегда холодные. Гарниры имеют неприятный запах Кажется, что картофель уже кто-то жевал. Рыбу сегодня принесли с червями! Домашнюю еду передавать запрещают, а больничную есть не просто невозможно, а опасно для здоровья.

Фото: группа Вконтакте "КПРФ Липецкая область | Липецк" Фото: СОЦСЕТИ

Фото: группа Вконтакте "КПРФ Липецкая область | Липецк"Фото: СОЦСЕТИ

"КП-Липецк" связалась с главврачом больницы Юлией Агаповой. Она сообщила, что у учреждения заключен договор об аутсерсинге - в больницу привозят уже готовую пищу. Продукция проходит ряд проверок до того, как попадает к пациентам. Специалисты берут пробы, затем через 48 часов контрольные пробы.

- В последнее время участились случаи вбросов ложной информации, которая порочит репутацию учреждения и не только нашего, - прокомментировала главный врач. - Вчера у нас произошел такой случай. Молодая девушка лежит с ребенком на лечении. И ей показалось, что в рыбе есть какое-то инородное включение. Она выложила фото у себя в соцсети, подошла к медработникам, показала блюдо. Они рассмотрели его и ничего такого не увидели - только рыба, прошедшая термическую обработку. Чтобы не было никаких сомнений, эту порцию оставили до утра. Сегодня рыба подсохла и стало ясно, что там нет никаких червей. Ее также рассмотрела комиссия, которая включает большинство руководителей учреждения. Все это оформлено должным образом.

По словам Юлии Агаповой, с девушкой побеседовали. Во время разговора она сказала, что, возможно, ей показалось, что она не уверена точно, были черви или нет. Главврач призналась, что были случаи, когда в пище выявляли недостатки. Тогда партию возвращали поставщику. Все это зарегистрировано в бракеражном журнале.

- Мы очень удивлены, - рассказала Юлия Агапова. - Картина внешняя не соответствует тому снимку, что она представила в соцсетях. Сейчас мы думаем, как быть с этой ситуацией. Возможно, придется обратиться в правоохранительные органы. Мы считаем, что данная информация порочит деловую репутацию нашего учреждения и уж точно не соответствует действительности. Картошку с рыбой вчера ели больше 300 человек и никто больше не пожаловался. Не хотелось бы наказывать девушку. Она - молодая мама. Мы, можно сказать, разрываемся в выборе принятия решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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