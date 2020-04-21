2020-04-20T21:08:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, последние новости на 21 апреля 2020: получить цифровой код можно 4 способами

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Липецке на 21 апреля 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
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Оформить электронный пропуск в Липецкой области можно через 4 сервисаОформить электронный пропуск в Липецкой области можно через 4 сервисаФото: Юлия КЛЮЕВА
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Последние новости о короновирусе в Липецке на 21 апреля 2020 года - в регионе запустили 4 сервиса для получения электронных пропусков. Первый способ - позвонить по номеру 8-800-450-48-58. Нужно ввести в тоновом режиме дату рождения и последние 4 цифры паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. А также указать цель получения пропуска. После этого придет СМС с цифровым кодом. При звонке со стационарного телефона данные можно сообщить оператору. Тогда код продиктует автоответчик.

Второй способ - через официальный сайт администрации Липецкой области. Вверху страницы есть окошко "Заказать пропуск". Далее все действия аналогичны - указать цель выхода из дома, ввести свой номер телефона, дату рождения, последние 4 цифры документа.

Третий вариант - заказать код в программе Telegram под названием "Цифровой пропуск. Липецкая область". Там же можно задать вопросы о пропускном режиме в регионе.

Четвертый способ - воспользоваться мобильным приложением "Липецкая область". В разлее "Прочее" есть рубрика "Разрешение на выход". После ввода данных на телефон придет СМС с кодом.

Напомним, что пропуск не нужно заказывать для выноса мусора, выгула собаки, а также для похода в ближайший магазин или аптеку. Также цифровой код не нужен работающим липчанам, у которых есть справка от работодателя. Кстати, с этого вторника пропускной режим начинает действовать в Лебедяни. Ранее его ввели в Липецке, Задонске, Чаплыгине и Ельце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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