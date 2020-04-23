Коронавирус в Липецке, последние новости на 23 апреля 2020: малообеспеченным горожанам помогут с продуктами

Последние новости о короновирусе в Липецке на 23 апреля 2020 года. Мэр Липецка Евгения Уваркина встретилась с директором городского центра соцзащиты Екатериной Петрухиной. В формате видеоконференции с руководителями окружных отделов они обсудили выплаты, которые получают малообеспеченные граждане. Речь идет о многодетных семьях, пенсионерах, а также о семьях, где воспитываются дети-инвалиды.

Чиновники сошлись на том, что данной помощи в условиях коронавируса недостаточно. Поэтому липчанам помогут с продуктами и товарами первой необходимости. Как сообщила Евгения Уваркина в своем Инстаграм, в ближайшее время в отделениях соцзащиты сформируют адресные списки и разработают стандарты. Неравнодушные предприниматели помогут собрать наборы для горожан. Планируется, что доставлять их будут добровольцы.

Напомним, что обо всех мерах поддержки можно узнать на официальном сайте центра соцзащиты по Липецку.