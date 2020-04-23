2020-04-22T21:45:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, последние новости на 23 апреля 2020: малообеспеченным горожанам помогут с продуктами

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Липецке на 23 апреля 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
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Малообеспеченным липчанам помогут с продуктами и товарами первой необходимостиМалообеспеченным липчанам помогут с продуктами и товарами первой необходимостиФото: Юлия КЛЮЕВА
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Последние новости о короновирусе в Липецке на 23 апреля 2020 года. Мэр Липецка Евгения Уваркина встретилась с директором городского центра соцзащиты Екатериной Петрухиной. В формате видеоконференции с руководителями окружных отделов они обсудили выплаты, которые получают малообеспеченные граждане. Речь идет о многодетных семьях, пенсионерах, а также о семьях, где воспитываются дети-инвалиды.

Чиновники сошлись на том, что данной помощи в условиях коронавируса недостаточно. Поэтому липчанам помогут с продуктами и товарами первой необходимости. Как сообщила Евгения Уваркина в своем Инстаграм, в ближайшее время в отделениях соцзащиты сформируют адресные списки и разработают стандарты. Неравнодушные предприниматели помогут собрать наборы для горожан. Планируется, что доставлять их будут добровольцы.

Напомним, что обо всех мерах поддержки можно узнать на официальном сайте центра соцзащиты по Липецку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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