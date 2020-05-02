В Воронежской области региональное имущество будет предоставляться субъектам МСП в залог с целью обеспечения их обязательств

Воронежская областная Дума приняла закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Воронежской области отдельными государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года».

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–Документ был подготовлен в целях своевременного выполнения комплекса работ по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Воронежской области. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Воронежской области наделяются данным законом рядом государственных полномочий. В частности, они должны будут выделить помещения (охраняемые, оборудованные мебелью и средствами связи), которые пригодны для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении. Кроме того, муниципалитеты наделяются полномочием по обеспечению охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов Переписи 2020 года. Также они должны будут предоставить необходимые транспортные средства и средства связи, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Кроме того, настоящим законом устанавливаются права и обязанности губернатора, органов государственной власти и органов местного самоуправления Воронежской области при осуществлении государственных полномочий по подготовке и проведению Переписи 2020 года, определяется порядок финансирования этих полномочий, а также порядок контроля органами госвласти региона за тем, как муниципалитеты будут осуществлять данные полномочия.

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– Расходы региона по обеспечению проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципальных образований Воронежской области составят в общей сложности 36,4 млн рублей. Средства на эти цели заложены в бюджете региона в полном объеме, – сообщил Владимир Нетёсов.

Всероссийская перепись населения 2020года будет первой цифровой переписью в России, она пройдет в новых технологических условиях. Новшеством станет возможность самостоятельно заполнять электронные переписные листы на портале «Госуслуги», а также в стационарных переписных пунктах – в МФЦ или на почте. Переписчики будут пользоваться планшетными компьютерами.

Основной этап Всероссийской переписи населения планировалось провести в октябре 2020 года. Перепись в отдаленных и труднодоступных территориях страны должна была начаться с 1 апреля 2020 года, но в связи с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о переносе на более позднее время. Сроки проведения Всероссийской переписи населения будут определены Правительством Российской Федерации.

Перепись 2020 года станет двенадцатой в истории России. Первая всеобщая перепись населения состоялась в 1897 году.