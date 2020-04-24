2020-04-24T13:49:47+03:00
Общество

В Липецке в память о погибших пожарных прозвучала сирена

Сотрудники регионального ГУ МЧС России почтили память коллег, отдавших свою жизнь ради спасения людей [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкие пожарные почтили память погибших коллегЛипецкие пожарные почтили память погибших коллегФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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С 2012 года в последнюю пятницу апреля во всех подразделениях ГУ МЧС России отмечается День памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. В этот день, 24 апреля, в Липецком управлении почтили память коллег, которые отдали свою жизнь ради спасения других людей. В полдень прозвучала сирена, которая ознаменовала минуту молчания.

- Память о наших боевых товарищах всегда будет в наших сердцах, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. - Подвиг пожарных и спасателей, отдавших свои жизни во имя спасения людей, бессмертен.

В Липецке прозвучала сирена в память о погибших пожарных.

33-летний старший лейтенант внутренней службы Фурсов Дмитрий Васильевич погиб в октябре 1993 года. Это случилось в поселке Новая жизнь Грязинского района во время пожара в жилом доме. Огонь охватил квартиры и кровлю здания, а также надворные постройки. Вдруг в одном из помещений взорвался пропановый балон. Металлический осколок ранил начальника караула. Травма для Дмитрия Фурсова оказалась смертельной.

Выезд на пожар в октябре 1997 года стал последним для сержанта внутренней службы Кувшинова Геннадия Анатольевича. На улице Ленина в Липецке загорелась квартира на 11 этаже. Во время проведения разведки вспыхнули продукты неполного сгорания. Несмотря на огонь, пожарный прпытался войти в квартиру, чтобы спасти людей. Но высокие температуры и мощные потоки пламени не позволили ему сделать это. Он погиб в возрасте 32 лет.

Пронин Юрий Васильевич погиб в июле 1984 года. Ему было всего 23 года. В Лебедянском раоне вспыхнуло здание райпотребсоюза. Огонь бушевал на чердаке. Юрий по лестнице взобрался на металлическую кровлю и начал топором пробивать отверстие для пожарного ствола. Неожиданно шов крыши разошелся и спасатель провалился в самое пекло.

В январе 1982 года не стало еще одного юного пожарного. В тот трагический день у 21-летнего Тарасова Вячеслава Александровича был выходной. Он находился в селе Тербуны Липецкой области. Он увидел, что на соседней улице вспыхнул пожар и побежал туда. Вячеслав Тарасов погиб, спасая жителей дома - провалился в подвал и задохнулся.

Майор внутренней службы Кружков Александр Николаевич в октябре 1963 года приехал в составе дежурного караула к горящему бараку на улице Парковая в областном центре. Огонь бушевал в одной из квартир и переходил на чердак. Александр Кружков забрался туда, чтобы провести разведку. В задымленном помещении он попал под электрический ток и погиб.

Всех их посмертно наградили орденами и медалями.

Липецкие пожарные почтили память погибших коллег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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