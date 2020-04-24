2020-04-24T19:17:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Борьба с коронавирусом в Липецке: как проходят свадьбы без гостей, в масках и на социальной дистанции

Молодоженов расписывают без гостей и с соблюдением всех ограничений [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Олег и Юли КурдсеиновыОлег и Юли КурдсеиновыФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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Всеобщий режим самоизоляции по коронавирусу в Липецке на стал помехой для создания семей. Браки продолжают заключаться, только в несколько непривычной форме. Как сообщили в пресс-службе мэрии, только в эту пятницу, 24 апреля, только в одном загсе на улице Ленина узаконить отношения решили сразу 13 пар.

свадьба на самоизоляции по коронавирусу в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

свадьба на самоизоляции по коронавирусу в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Правда ради справедливости стоит отметить, что пар должно было быть вдвое больше – половина брачующихся решили отложить торжество до лучших времен. А всего по Липецку в эти выходные должны расписаться 130 пар.

Влюбленные, которые подавали заявления еще в январе, и предположить не могли, что создавать семьи придется, скрыв лица под масками. Так случилось у Олега и Юлии Курдсеиновых.

свадьба на самоизоляции по коронавирусу в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

свадьба на самоизоляции по коронавирусу в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

– Не думали, что все произойдет именно так, – поделилась впечатлениями Юлия. – По плану должны были быть гости, фотограф, но нам позвонили и сказали, что регистрация брака сейчас проходит только для молодоженов и обязательно в масках, либо переносится. Но это же наш праздник, а уже само торжество перенесем,

Но новоиспеченную семью эти трудности не напугали. Отбросив условности, жених и невеста надели маски и пришли на церемонию. Молодожены уверены, что бы не происходило, нудно держаться вместе. Жених заметил, что после загса они сразу отправятся домой – режим самоизоляции нарушать не будут. Когда все закончиться, молодая семья мечтает отправиться в свадебное путешествие Крым.

свадьба на самоизоляции по коронавирусу в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

свадьба на самоизоляции по коронавирусу в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

При этом даже ради создания семьи условия самоизоляции нарушать нельзя. Чтобы в загсах не было толкучки, парам, которые должны пожениться в апреле и мае, все же советуют отложить регистрацию.

Как пояснили в загсе, если семью нужно сознать безотлагательно, то конечно распишут, но без гостей. При этом церемония обязательно проходит в масках и с соблюдением социальной дистанции между молодоженами и сотрудниками загса.

свадьба на самоизоляции по коронавирусу в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

свадьба на самоизоляции по коронавирусу в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Стол, ручки для подписей и подставка под кольца дезинфицируют после каждой пары. Помещения загса и двери тоже обрабатывают. А чтобы попасть на свою свадьбу, нудно заказать цифровой пропуск в приложении, выбрав пункт «посещение госучреждений».

ИСТОЧНИК KP.RU

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