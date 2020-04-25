Коронавирус в Липецке, последние новости на 25 апреля 2020: разрешили одиночные пробежки и прогулки с детьми

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку по коронавирусу в Липецке, власти решили смягчить условия всеобщего режима самоизоляции. Некоторые послабления для граждан начали действовать 25 апреля 2020 года.

Так липчанам во время самоизоляции разрешили одиночные пробежки на свежем воздухе. Напомним, что ранее представители общественных спортивных организаций просили губернатора дать разрешение на коллективные занятия спортом. Коллективно не разрешили, но укреплять здоровье все же можно. Во время пробежки нужно также соблюдать социальную дистанцию и избегать большого скопления людей. Просто заниматься спортом на свежем воздухе тоже можно, но не на спортплощадках.

Гулять с детьми по крышам домов теперь тоже нет необходимости. На семейные прогулки разрешили выходить на улицу, но не далее чем на 300 метров от дома. Собраться на детских площадках пока все также нельзя.

Кстати, цифровые пропуска никто не отменял. Чтобы выйти на семейную прогулку с ребенком или заняться спортом на воздухе, нужно также получить код черед приложение, горячую линию или другим способом.