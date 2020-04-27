2020-04-27T13:02:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Ослабление ограничений по коронавирусу в Липецке: кому разрешили работать и какие остались запреты

Предприятия общепита могут открыться, но только на вынос или с доставкой
Лия МУРАДЬЯН
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Каким объектам торговли разрешили открыться в коронавирусКаким объектам торговли разрешили открыться в коронавирусФото: Лия МУРАДЬЯН
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С этого дня, 27 апреля, вступили в силу изменения в «коронавирусное» постановление администрации Липецкой области. Власти разрешили ослабить режим для предприятий торговли и сообщили о новых мерах борьбы с коронавирусом. Ранее закрытые магазины теперь могут открыться.

Кто именно может работать и как пояснили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики. В ведомстве сразу уточнили, что послабления не отменяют нисколько не отменяют меры профилактики распространения вируса, а также не касаются торговых центров, площадью более 5000 м2 и непродуктовых рынков.

Какие объекты торговли могут работать в коронавирус

Кафе, рестораны, закусочные и бары теперь могут открыться, но с условием, что еда только на вынос либо с доставкой. Также из общепита могут работать столовые, буфеты и кафе при организациях для питания сотрудников. Кафе при заправках могут работать только на выдачу – без столов.

Продовольственные и непродовольственные магазины тоже могут работать. Также могут открывааться продуктовые и сельскохозяйственные ярмарки.

Напомним, что из бытовых услуг ранее уже разрешили техобслуживание и ремонт авто, ритуальные услуги и все с ними связанное, автомойки, ремонт бытовой и компьютерной техники, химчистки, ремонт ключей, обуви, парикмахерские и косметические услуги с медицинской лицензией.

Кому по-прежнему не разрешили открыться

Открыться не могут общепиты с залами для посетителей, фудкорты в торговых центрах – нельзя даже не вынос, ночные клубы, кальянные, антикафе, караоке, бани и сауны. Из бытовых услуг все еще под запретом ремонт и строительство, маникюрные и педикюрные залы, салоны красоты, спа, солярии, массажные кабинеты. Также ремонт одежды, фотоателье, всевозможные прокаты и ателье, кроме тех, которые шьют маски. Ремонт и изготовление мебели, ювелирных и металлоизделий. С учетом ограничений по площади в торговых центрах более 5000 м2 открыться могут открыться только продуктовые магазины, товары для детей, зоотовары, химчистки, оптики и аптеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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