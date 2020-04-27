Игорь Артамонов: «Русборг — замечательный фестиваль, который тысячи людей ждут с нетерпением»

Фестиваль исторической реконструкции «Русборг», который ежегодно проводится в мае, перенесён на август. Он будет объединён с другим реконструкторским фестивалем «Ладейное поле» и пройдёт с 12 по 16 августа, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Он отметил, что программа объединённых фестивалей будет обширной и насыщенной. Участников и туристов ждут сражения, гонки на лодках, штурм крепости и спуск на воду флагманского корабля.

Гостевой день назначен на 15 августа. Вход в крепость будет открыт с 11:00. Показательные выступления начнутся в полдень.

«Русборг — замечательный фестиваль, который тысячи людей ждут с нетерпением. Это событие, позволяющее участникам и зрителям прикоснуться к истории и национальной культуре вживую», — сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.