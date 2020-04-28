Талантливые студенты МИСиС получат стипендию НЛМК

Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, по результатам первого конкурсного отбора начал ежемесячные выплаты именных стипендий лучшим студентам Национального исследовательского технического университета «МИСиС». Стипендиальная программа направлена на стимулирование учебной, научной и практической деятельности талантливых и перспективных старшекурсников.

В конкурсном отборе участвовали студенты ряда направлений подготовки, в том числе таких, как технология прокатных производств, теплотехника металлургических процессов, разработка перспективных металлических материалов и технологий, инновационные процессы и технологический менеджмент в металлургии и других.

Стипендиальная программа имеет два уровня – «стипендиат НЛМК» и «амбассадор НЛМК». Все участники конкурсного отбора должны показать хорошую и отличную успеваемость, активно участвовать в научной деятельности, подтвердить на собеседовании свои компетенции и заинтересованность в трудоустройстве в компании. Лучшие по результатам конкурсного отбора соискатели становятся стипендиатами. Амбассадоры проходят дополнительное испытание – готовят мотивационное эссе. Они будут представлять НЛМК в университетских мероприятиях, рассказывать о карьерных возможностях в компании.

До конца учебного года более 20 победителям конкурсного отбора от предприятия будет ежемесячно выплачиваться стипендия: амбассадорам – 10 тыс. рублей, стипендиатам – 6 тыс. рублей. Они также смогут пройти все виды практики на комбинате с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.