2020-05-07T17:26:40+03:00
Общество

НЛМК передал в больницы Липецка партию аппаратов ИВЛ

До конца мая НЛМК планирует оснастить лечебные учреждения региона дополнительным оборудованием
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Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, и социальный партнер предприятия - благотворительный фонд «Милосердие» безвозмездно передали в липецкие больницы 20 мобильных и 3 стационарных аппаратов искусственной вентиляции легких.

Востребованное при лечении больных с пневмонией дорогостоящее оборудование поступило в инфекционную больницу, больницу скорой медицинской помощи и городскую больницу №4 «Липецк Мед».

В марте - апреле для профилактики распространения коронавирусной инфекции НЛМК безвозмездно передал для медицинских учреждений региона более 100 тысяч масок и респираторов, 4200 противоэпидемических костюмов, 600 кислородных масок, 500 защитных очков, 200 медицинских кроватей с матрацами, 16 концентраторов кислорода и амплификатор, а также комплект оборудования для ПЦР-лаборатории. Комбинат также оснастил свои корпоративные профилактории дополнительным оборудованием и подготовил их для возможного использования как изоляторы временного размещения заболевших с легкими симптомами.

В апреле фонд «Милосердие» организовал бесплатную доставку горячих обедов в ланч-боксах медперсоналу Липецкой областной клинической инфекционной больницы.

До конца мая НЛМК планирует оснастить лечебные учреждения региона дополнительным оборудованием.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: архив «КП».

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