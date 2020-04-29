Число заболевших коронавирусом в Липецке на 29 апреля 2020 года: 101 человек с диагнозом COVID-19 в больницах, 186 – дома

Число заболевших коронавирусом в Липецке на 29 апреля 2020 года продолжает расти. Ежедневно в Липецкой области регистрируют уже по два десятка новых случаев заражения. По последним данным, в Липецкой области 287 человек с диагнозом «Коронавирусаня инфекция».

Всего с начала пандемии количество заболевших перевалило за 350. Из них 67 человек выздоровели, двое – умерли. 101 человек лежат в больнице. Пациенты с легкой формой течения COVID-19 остаются на домашнем лечении, таких в регионе 186.

Из-за усугубившейся ситуации в некоторых районах выставляют контрольно-пропускные пункты, а в некоторых - снимают.

Сейчас в Липецкой области ежедневно обследуют на вирус в среднем по 500 человек, с начала распространения COVID-19 тесты прошли 16 859 жителей региона.