У госслужащих наступила «цифровая весна»

В рамках проекта проводится цикл интерактивных вебинаров, подготовленных ведущими экспертами Центра для целевой аудитории государственных и муниципальных служащих, студентов, работников государственного сектора, образования, здравоохранения, бизнеса. Вебинары охватывают широкий, но при этом точно сфокусированный перечень тем, в числе которых различные аспекты удаленной работы государственных и муниципальных служащих, вопросы цифровой экономики, цифровой трансформации на уровне города и другие.

В цикле вебинаров в качестве слушателя принимает участие В.В. Усачев, заместитель начальника управления информационных технологий администрации города Липецка. Студенты Липецкого филиала РАНХиГС задали ему несколько вопросов «на удалёнке», чтобы узнать о впечатлениях по поводу онлайн-проекта и той нестандартной ситуации, в которой сегодня оказались органы муниципальной власти.

- Владимир Владимирович, чем сегодняшний формат Вашей работы на «удалёнке» отличается от обычного?

- Отличий очень много! И это прекрасно начинаешь осознавать, только непосредственно оказавшись в ситуации дистанционной работы… Многие вопросы крайне сложно «разрулить» в удаленном режиме, нужны многократные встречи, согласования, обсуждения, контакты «глаза в глаза» - то есть все то, что может дать только офлайн. Проблема коммуникаций в команде становится одной из центральных.

- Может ли удаленная работа быть эффективной и что для этого надо?

- Прежде всего необходимы самоорганизация и самодисциплина, причем не только тебе самому, но и всем твоим коллегам, с которыми ты взаимодействуешь. Работая из дома, важно сохранять деловой настрой, уметь нейтрализовать множество отвлекающих факторов в течение всего рабочего дня. Разумеется, на эффективность дистанционной работы влияет качество технического оборудования, которым ты располагаешь: высокая скорость интернет-соединений, работающий микрофон, отлаженная оргтехника (принтер, сканер)… Еще одно условие – владение разнообразным инструментарием для группового и индивидуального общения: видеоконференция, рабочий чат, аудио- и видеозвонки. И вся эта работа должна быть упорядочена, введена в определенные организационные рамки. Кроме того, необходимо разобраться и решить, какие именно процессы могут управляться удаленно, а какие – нет, и во втором случае наладить офисную работу оптимального числа и состава сотрудников. Это было сделано в самом начале периода самоизоляции, но еще раньше управлением ИТ были созданы все технические возможности для перехода на удаленную работу подразделений администрации города. В сложившихся условиях форс-мажора все это достаточно эффективно работает, но тем не менее хотелось бы вернуться к привычным условиям!

- Какими компетенциями должен обладать выпускник Президентской академии в Липецке направления ГМУ, чтобы быть готовым к новым вызовам времени?

- Я бы разделил необходимые для современного служащего компетенции на три группы: 1) компетенции технического характера, 2) организационно-коммуникативного плана и 3) психологического плана. И вот что важно: при всей значимости технических компетенций на первое место я бы поставил не их, а компетенции организационные, психологические и коммуникационные. Например, мне, как человеку с техническим образованием, многое дал вебинар на тему «Удаленная работа для государственных служащих: психологическое равновесие в период перехода». Чрезвычайно актуальный материал! В целом онлайн-проект «Цифровая весна» очень кстати, хотя, надо признать, не все вебинары выдержаны в русле заявленной проблематики. Но это и понятно: многие специалисты еще не успели структурировать свой материал в соответствии с актуальной реальностью. Думаю, что в любом случае полученный нами опыт не будет напрасным, и мы выйдем из сложившейся ситуации еще более умудренными и закаленными!