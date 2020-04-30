Коронавирус в Липецке, последние новости на 30 апреля 2020 года: мошенники собирают деньги на помощь «оштрафованным» судами храмам

В Липецке снова активизировались аферисты, желающие заработать на эпидемической ситуации с коронавирусом. На этот раз «благодетели» собирают деньги на помощь «оштрафованным» судами храмам. Напомним, храмы Ельца получили предупреждения за службы во время самоизоляции по коронавирусу, когда нарушили запрет требования Роспотребнадзора и проводили службы с большим скоплением людей. Ни о каких штрафах речь не шла, это были всего лишь предупреждения.

Но до Липецкого областного суда дошла информация, что некие лица теперь собирают деньги на помощь трем храмам в Ельце. Как сообщили в пресс-службе областного суда, мошенники просят неравнодушных собрать 250 000 рублей «для погашения штрафа».

В суде разъяснили, что виновными в нарушениях по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ, признали 3 религиозные организации: приход храма Вознесенского Собора Ельца, приход Успенского храма Ельца и приход храма Елецкой Иконы Божией Матери Ельца.

– Елецкий городской суд еще раз обращает внимание, что административных наказаний в виде штрафов в отношении вышеуказанных православных религиозных организаций назначено не было, – сообщает пресс-служба. – Руководство судебной системы Липецкой области просит граждан не поддаваться на уловки мошенников.

Липчан просят не перечислять деньги на неизвестные счета и сообщать в правоохранительные органы о подобных просьбах.

Кстати ранее за сбор средств в помощь медикам уже поплатилась зоозащитница, которая сообщила о нехватке препаратов и средств защиты в больнице. За фейк о коронавирусе женщину оштрафовали на 30 000 рублей.