Майские праздники в Липецке и Ельце: график работы поликлиник и травмпунктов

Стало известно, как будут работать медицинские организации Липецка и области во время майских праздников. Как сообщили в пресс-службе регионального управления здравоохранения, 1, 3, 5, 9 и 11 мая поликлиники будут закрыты. Исключение - обследование липчан больных коронавирусом с бессимптомным течением заболевания и тех, кто с ними контактировал.

2, 4 и 10 мая поликлиники будут работать по графику субботнего дня. До полудня примут вызовы от липчан, а до 15.00 медики будут оказывать помощь на дому. Прием вызовов для оказания неотложной помощи - до 17.00. Обслуживание - до 19.00. Кстати, в детских поликлиниках вызовы о неотложной помощи будут принимать до 14.00. А стоматологи Липецка и Ельца будут принимать в эти дни до 14.00 - если кому-то понадобится экстренная помощь данных специалистов. В областном центре липчане могут обратиться в кабинет хирургической стоматологии ГУЗ "Областная стоматологическая поликлиника - стоматологический центр" по адресу улица Циолковского, 22.

6, 7 и 8 мая медучреждения будут работать в привычном режиме.

Травмпункты в областном центре продолжат работать круглосуточно - ГУЗ "Липецкая городская больница №3 "Свободный Сокол" на Ушинского, 10, а также ГУЗ "Липецкая городская больница №4 "Липецк-Мед" по улице Коммунистическая, 24. Сюда же направляют подростков. Детей, в случае происшествия, примут в травмпункте ГУЗ "Областная детская больница" на Московской, 6а.

Травмпункты Ельца, что находятся в поликлинике ГУЗ "Елецкая городская больница №1 им. Н.А. Семашко по улице Советская, 62 и в детской поликлинике ГУЗ "Елецкая городская детская больница" на 220 Стрелковой дивизии будут работать круглосуточно.

Липчане, как и взрослые, так и дети, которые нуждаются в экстренной офтальмологической помощи, во время праздников могут обращаться в отделение ГУЗ "Областная больница №2" на Ленина, 35.