2020-04-30T11:32:16+03:00
Общество

В Липецкой области приняты дополнительные меры по защите от коронавируса

Соответствующие постановления подписал глава региона Игорь Артамонов
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В районном центре Долгоруково реализуется комплекс ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. На въезде в село действуют контрольно-пропускные пункты. Лицам, прибывающим в Долгоруково, измеряют температуру и выдают рекомендации о необходимости соблюдать режим самоизоляции и сообщать на горячую линию о сроках и месте своего пребывания. Звонки принимаются по номеру: 8-800-450-48-48.

В Лебедяни, где такие же меры действовали с 21 апреля, снято дежурство на контрольно-пропускных пунктах. При этом пропускной режим в городе по-прежнему функционирует.

Также начала действовать ещё одна дополнительная мера по защите жителей региона от коронавирусной инфекции. Лицам, прибывающим в Липецкую область или проезжающим по её территории, стоит иметь справку об отсутствии у них диагноза COVID-19.

«Мы стараемся делать всё необходимое, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции на территории области и спасти здоровье наших людей», — сказал Игорь Артамонов.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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