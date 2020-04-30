НЛМК организует городскую онлайн-викторину по знанию истории Великой Отечественной войны

Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, организовал для всех жителей региона викторину «Что вы знаете о Липецке 1941-1945 годов?», которая посвящена 75-й годовщине Победы.

Основная часть вопросов будет касаться информации о боевых действиях на территории Липецкой области, об участии знаменитых уроженцев региона в крупных сражениях Великой Отечественной войны, а также о трудовых подвигах липчан в тылу.

Участвовать в викторине могут все желающие по ссылке. Ответы на вопросы принимаются с 1 по 8 мая включительно.

Имена победителей будут названы 9 мая в 12.00.

Правильно ответившие на все вопросы участники викторины получат от организаторов ценные призы. Их доставят победителям курьеры.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.