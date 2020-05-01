2020-04-30T23:09:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, последние новости на 1 мая 2020 года: режим самоизоляции продлили до конца майских праздников

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 1 мая 2020 года
Лия МУРАДЬЯН
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Липчане останутся на самоизоляции до 12 маяЛипчане останутся на самоизоляции до 12 маяФото: Юлия КЛЮЕВА
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Последние новости о коронавирусе в Липецке на 1 мая 2020 года – в регионе продлили режим самоизоляции. Согласно постановлению, всеобщий режим самоизоляции по коронавирусу в Липецке, который ввели 31 марта, должен был продлиться до конца апреля. Но спустя месяц эпидемиологическая ситуация с вирусом в регионе не улучшилась – более двух десятков новых случаев заражения регистрируют едва ли не каждый день.

В итоге режим самоизоляции продлили еще почти на 2 недели. Изменения уже внесли в постановление о борьбе с коронавирусом. Прежний режим будет действовать до 12 мая. Правила соблюдения режима в Липецке все те же, никаких послаблений: выходить можно только по цифровым прокупскам в магазин, аптеку, на дачу, на пробежку, для прогулки с детьми или животными, либо на работу со справкой от работодателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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