2020-04-30T23:09:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Липецке на 1 мая 2020 года: на лечении остаются более 300 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом на 1 мая 2020 года
Лия МУРАДЬЯН
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Число зараженных коронавирусом в ЛипецкеЧисло зараженных коронавирусом в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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Число заболевших коронавирусом в Липецке на 1 мая 2020 года составляет более 300 человек. Это активно зараженные COVID-19, которые находятся на лечении. Всего с момента регистрации первых случаев общее количество заразившихся составило 415 человек.

Накануне в Липецке подтвердились сразу 31 случай заражения коронавирусом. Вместе с тем в тот же день выздоровели 5 человек. Всего с начала пандемии от коронавируса в Липецке вылечили 89 человек, двое погибли, 324 продолжили лечение.

Подавляющее число заражений регистрируют в самом Липецке, в районах области гораздо меньше. Вместе с тем очаг инфекции обнаружили в Хмелинецкой больнице, где заразились медики, из-за чего больницу пришлось закрыть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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