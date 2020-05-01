Число заболевших коронавирусом в Липецке на 1 мая 2020 года: на лечении остаются более 300 человек

Число заболевших коронавирусом в Липецке на 1 мая 2020 года составляет более 300 человек. Это активно зараженные COVID-19, которые находятся на лечении. Всего с момента регистрации первых случаев общее количество заразившихся составило 415 человек.

Накануне в Липецке подтвердились сразу 31 случай заражения коронавирусом. Вместе с тем в тот же день выздоровели 5 человек. Всего с начала пандемии от коронавируса в Липецке вылечили 89 человек, двое погибли, 324 продолжили лечение.

Подавляющее число заражений регистрируют в самом Липецке, в районах области гораздо меньше. Вместе с тем очаг инфекции обнаружили в Хмелинецкой больнице, где заразились медики, из-за чего больницу пришлось закрыть.