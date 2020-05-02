Число заболевших коронавирусом в Липецке на 2 мая 2020 года составило 446 человек

Число заболевших коронавирусом в Липецкой области на 2 мая 2020 года составило 446 человек. Накануне, 1 мая, диагноз COVID-19 подтвердился у 31 жителя региона. Из них большинство случаев заражения в Липецке - 21. По 2 новых больных в Липецком, Лебедянском и Становлянском районах. По 1 случаю в Долгоруковском, Данковском, Грязинском районах и Ельце. Кстати, 30 апреля количество новых заболевших было аналогичным - 31.

В настоящее время на лечении находятся 355 липчан. При этом 89 пациентов справились с болезнью. Двоих женщин спасти не удалось. У 305 человек подозревают инфекцию. Они находятся в больницах. В Данкове в обсерваторе - 20 пациентов. Еще 529 липчан соблюдают строгий домашний карантин. Ежедневно к ним приходят медики. Симптомов ОРВИ у них не выявили.