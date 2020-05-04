2020-05-03T20:57:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, последние новости на 4 мая 2020 года: вспышка COVID-19 в районной больнице

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 4 мая 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Вспышка коронавируса произошла в Чаплыгинской районной больнице. У одной из пациенток терапевтического отделения обнаружили COVID-19. Она заразилась от мужа, который вернулся из Москвы. После обследования людей, контактировавших с больной в медучреждении, оказалось, что у 11 медиков и семерых пациентов анализ на коронавирус положительный. Всем им назначили лечение. Отделение закрыли на две недели.

520 человек в регионе заразились коронавирусом. Последние 39 случаев зафиксировали в Липецке, Ельце, Воловском, Задонском, Хлевенском, Лебедянском, Липецком и Чаплыгинском районах.

Накануне из больницы выписали еще 20 пациентов, переболевших COVID-19. Таким образом число выздоровевших достигло 109.

В больницах региона находятся 131 человек с подтвержденным коронавирусом и 346 человек с подозрением на инфекцию. 278 лечатся на дому с легкой формой COVID-19. В обсерваторе Данкова - 19 человек. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 695 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Разработчик первого российского быстрого теста на антитела: Даже выздоровевшим от коронавируса надо быть осторожнее
Генеральный директор компании ХЕМА, разработчика и производителя тестов, кандидат медицинских наук Юрий Лебедин в интервью kp.ru - о том, как работают новые тесты и кому имеет смысл проходить их
Новости 24
Липчанка отдала лжеброкерам почти полмиллиона рублей
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 3 мая 2020 года составило 109 человек
В районной больнице Липецкой области пациентка заразила коронавирусом 18 человек
Еще 39 человек в Липецкой области заразились коронавирусом
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 2 мая 2020 года: COVID-19 подозревают у 339 человек
В Липецке мошенники по смс оформили на женщину кредит и забрали все деньги
Новые случаи заражения корнавирусом в Липецке на 2 мая 2020 года: COVID-19 заболели еще 35 человек
Руководители города и области поздравили липчан с 1 мая
Коронавирус в Липецке, новости на 1 мая 2020 года: 305 человек под подозрением на COVID-19
Режим работы транспорта в Липецке в период самоизоляции: открыты дачные маршруты
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 1 мая 2020 года: 31 новый случай