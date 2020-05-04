Коронавирус в Липецке, последние новости на 4 мая 2020 года: вспышка COVID-19 в районной больнице

Вспышка коронавируса произошла в Чаплыгинской районной больнице. У одной из пациенток терапевтического отделения обнаружили COVID-19. Она заразилась от мужа, который вернулся из Москвы. После обследования людей, контактировавших с больной в медучреждении, оказалось, что у 11 медиков и семерых пациентов анализ на коронавирус положительный. Всем им назначили лечение. Отделение закрыли на две недели.

520 человек в регионе заразились коронавирусом. Последние 39 случаев зафиксировали в Липецке, Ельце, Воловском, Задонском, Хлевенском, Лебедянском, Липецком и Чаплыгинском районах.

Накануне из больницы выписали еще 20 пациентов, переболевших COVID-19. Таким образом число выздоровевших достигло 109.

В больницах региона находятся 131 человек с подтвержденным коронавирусом и 346 человек с подозрением на инфекцию. 278 лечатся на дому с легкой формой COVID-19. В обсерваторе Данкова - 19 человек. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 695 человек.