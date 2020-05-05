Число заболевших коронавирусом в Липецке на 5 мая 2020 года: 449 человек на лечении, 355 – под подозрением

Последние новости о числе заболевших коронавирусом в Липецке на 5 мая 2020 года: общее число зараженных превысило 550 человек. Из них 112 человек выздоровели, двое – умерли и 449 человек продолжают лечение. Накануне в Липецке подтвердилось рекордное количество новых зараженных COVID-19 за день – 43 человека.

Больше половины активных случаев заражения с легкой формой вируса лечат на дому, под строгой личной ответственностью. В больницах с диагнозом «Коронавирусаня инфекция» находятся 140 человек.

Основная часть больных коронавирусом – жители самого Липецка. В районах в среднем фиксируют по 1-6 случаев за день. Но отмечаются и вспышки коронавируса в медицинских учреждениях. Например в Долгоруковском районе, где из-за очага инфекции закрыли больницу, за день зарегистрировали сразу 12 новых случаев.