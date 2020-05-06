С 6 мая в Липецком кампусе РАНХиГС стартует ежегодная Неделя иностранного языка
«В условиях дистанционного обучения мы с коллегами решили не отказываться от традиции, которой уже более 10 лет, и придумали, как нам провести разные мероприятия, связанные с изучением иностранных языков, даже в таких необычных условиях», - поделилась планами кандидат педагогических наук, доцент кафедры ГиЕД, Наталья Киреева. «Несмотря на катастрофическую нехватку времени, мои коллеги доценты кафедры ГиЕД Ирина Жилина и Елена Чудинова сразу подхватили идею провести Неделю иностранного языка в необычном формате, хоть это и потребовало много дополнительных усилий. Мы стараемся объяснить студентам, что, какую бы профессию они не выбрали, хорошее знание иностранного языка всегда поможет им в профессиональном росте. Не всегда понимание этого укореняется в головах обучающихся, но мы в академии делаем всё возможное, чтобы популяризировать эту идею, а сам процесс обучения сделать интересным и мотивирующим. В этом году наших первокурсников ждёт поэтический конкурс, командный конкурс на лучшую презентацию о роли иностранного языка в будущей профессии и…квест!!!! Всё, безусловно, на «удалёнке», но, надеемся, будет интересно, с положенным волнением и чуть-чуть адреналином. Всё подробности раскроем 6 мая. В день старта недели иностранного языка в Липецком филиале РАНХиГС!»
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