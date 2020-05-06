В Липецком кампусе РАНХиГС завершился конкурс на лучшую студенческую группу

Сложившаяся ситуация в мире, связанная с пандемией коронавируса, не стала фактором его отмены. Конкурс прошел в дистанционном режиме и состоял из трех интересных этапов: портфолио группы, разработка и «презентация» проектов социально-значимых мероприятий, а также съемка видеоролика на тему «Группа на карантине».

Изначально на участие в «состязании студенческих групп» было подано 7 заявок. В ходе выполнения конкурсных заданий несколько групп отсеялось. К финалу пришли 5 участников.

Победителями конкурса признана группа Э-18.

Для оценки работы организаторов и самого конкурса было проведено небольшое интервью со старостой группы-победительницы (Э-18-1) Анной Сергеевой.

Интервьюер: Что сподвигло вашу группу на участие в этом конкурсе? Кто стал инициатором этой идеи? Все ли студенты группы сразу ответили желанием участвовать в конкурсе?

Анна: Участвовать в конкурсе "Лучшая студенческая группа" предложила я и вся группа меня поддержала. Рискнуть попытать удачу нас сподвиг прошлогодний конкурс, который проводился для старост, и нам было интересно попробовать свои силы в чем-то новом, ощутить невероятные эмоции на каждом этапе, узнать новые способности друг друга, сотворить что-то оригинальное.

Интервьюер: Это приятно слышать, очень радостно от того, что студенты заинтересованы участвовать в различных мероприятиях. Следующий вопрос. Какой этап конкурсной программы оказался для вас самым трудным и сложным?

Анна: На мой взгляд, все этапы конкурса были не особо сложными, но отдаленность друг друга привела к трудностям при создании видеоролика. Однако, несмотря на это, мы справились с заданием.

Интервьюер: Не могу с этим не согласиться, работа на расстоянии всегда преподносит сюрпризы, но ваша группа показала хороший уровень сплоченности и креативности. Ролик, к слову, получился довольно забавный.

Далее. Могла бы ты дать емкий комментарий касаемо всего конкурса? Какие плюсы, минусы, работа организаторов, работа своей группы.

Анна: Сам по себе конкурс очень интересный. Во-первых, он показывает умеет ли староста руководить процессом, во-вторых, он определяет, какая группа наиболее активна, дружна, есть ли поддержка внутри группы, а самое главное, готова ли идти вместе до конца.

На этапе «Портфолио» все было легко, у нас много достижений в различных направлениях студенческой жизни, во многих мероприятиях участвовали, поэтому мы не испытали трудностей в создании «портрета» группы.

На этапе «Социального проекта» было много вопросов. Из-за отсутствия собрания было не совсем понятно, что это вообще и что надо делать. Необходимо было бы подготовить видеоматериал собрания, рассказать и объяснить подробнее все, а потом, соответственно, обсудить интересующие вопросы или непонятные моменты. После изменений условий, связанных с переносом конкурса в дистанционный режим, стоило конкретизировать, что обязательно следует выполнять, а что можно сделать за дополнительные баллы. (Потому как о замене устной презентации на документ в формате pptx, мы узнали лишь за день до сдачи.) При оценивании проектов мы не увидели конкретных комментариев за выставленные баллы некоторых судей. Также небольшой минус был в том, что выполненные материалы были скинуты в общий доступ.

На этапе видеоролика вопросов не возникло, нам понравилась эта идея. (P.S. суть голосования в сообществе не понятна и такой способ голосования не особо надежен) Кроме того, следовало принимать какие-то санкции к тем, кто скидывал материал не в срок. Что касается моей группы, то у меня была команда на каждом этапе, с который мы работали. Не все проявляли сверхжелание помогать, но каждый так или иначе вложил частичку себя.

Интервьюер: Что ж, критика вполне обоснована и детально расписана. Надеюсь, в следующий раз команда организаторов будет лучше подготовлена как к запланированному проведению конкурса, так и к неожиданным изменениям в нем.

Продолжим. Как оцениваешь работу Студенческого совета Академии?

Анна: Работу Студенческого совета я оцениваю на отлично, ведь их труд очень сложный и плодотворный. Студенческий совет всегда старается проводить по максимуму все конкурсы и мероприятия, фестивали и многое другое. Бывают недочёты, но куда без них, ведь без ошибок не бывает результата. Прежде всего, хотелось бы получать информацию о каких-либо мероприятиях хотя бы за 5 дней, чтобы можно было распланировать свои дни и везде успеть.

Интервьюер: Поддержка самих студентов и их одобрение для Студенческого совета самое главное, надеюсь, увидев столь «добрый» комментарий ребята не зазнаются.

Ну что же, в завершение нашего небольшого интервью хотелось бы задать такой вопрос. Будешь ли участвовать в подобных конкурсах еще и какие конкурсы (или мероприятия) хотелось бы видеть вашей группе?

Анна: В таких конкурсах, как «Лучшая группа» или «Лучший староста», я с удовольствием буду участвовать, ведь они сближают нашу группу, дарят кучу эмоций и воспоминаний. Моей группе хотелось бы побольше игр, связанных с экономикой, например, таких, как игра "Конкурентоспособность", ну и, конечно же, побольше творческих мероприятий.

Также можно подумать о конкурсе «Мисс и Мистер Липецкого филиала РАНХиГС». В этом году проводилась Новогодняя дискотека, и мы надеемся, что такая традиция останется в нашей академии, нам очень понравилось.